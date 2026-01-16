1月15日までにフジテレビの4月改編の内容が報じられ、日曜朝に俳優の谷原章介が司会を務める2時間の情報番組がスタートするとわかった。これに伴い、『ボクらの時代』と『日曜報道 THE PRIME』は終了する。

「谷原さんは現在、平日帯の朝のニュース情報番組『サン！シャイン』に出演中ですが、同番組は3月いっぱいでの終了がすでに報じられています。2025年3月のスタートからわずか1年での“幕引き”となります。谷原さんは2021年3月から、2024年に亡くなった小倉智昭さんが長年にわたって出演した『情報プレゼンター とくダネ!』に代わる、新たな“平日朝の顔”として『めざまし8』へ出演していました。これが4月からは日曜朝へ移動する形となります」（芸能記者）

谷原の継続的な起用に、X上では疑問の声も聞かれる。

《自分はフジ×谷原さん×情報番組はお腹いっぱいです俳優一本に戻ってほしい….》

《フジは谷原章介の番組を絶やしてはいけない呪いでもあるのか？》

《ボクらの時代よりもその後の報道2001時代から続く報道局制作の枠を簡単に無くすのがおかしい。報道機関である事を完全に放棄してる》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が指摘する。

「谷原さんは、さわやかなルックスと柔和な喋りで、お茶の間には好印象を与えていました。しかし、サラリと放った言葉が時に“失言”、“暴言”のように取られてしまうケースがしばしばありました。日曜へ枠が移ったとしても、谷原さんの“癖”は変わらないでしょうから懸念点が残ります」

さらにXの指摘にある通り、フジテレビの伝統枠の“消滅”といった見方も生じている。

「『ボクらの時代』は2007年スタートのトーク番組。基本的に芸能界のほか、さまざまなジャンルで活躍する3名が集いフリートークを繰り広げるもので、日曜朝にゆったりと楽しめる人気番組です。また、『日曜報道:THE PRIME』では元大阪府知事の橋下徹氏がレギュラーコメンテーターを務め、政治や社会について硬派な議論が行われています。どちらの番組にも一定の固定ファンがついていたため、終了の発表を受け多くの視聴者が嘆いています」（前出・放送作家）

中居正広の女性スキャンダルに端を発する、一連のフジテレビ問題が巻き起こってからおよそ1年が経過したが、名物番組を終了させる“謎改編”はさらに視聴者離れを引き起こしかねない。