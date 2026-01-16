Æ±Î½¤Ë¡ÖNISA¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤ê¡Ä¡£45ºÐ¡¦Ãù¶â800Ëü±ß¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
NISA¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë
NISA¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤¬½ê´É¤¹¤ë¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÇäµÑ±×¤äÊ¬ÇÛ¶â¤Ë¤ÏÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NISAÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö¤ÎÈó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¤ä¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²èÅª¤Ê³èÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢NISA¤ÏÅê»ñÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
45ºÐ¡¦Ãù¶â800Ëü±ß¤Ï¡Ö¼êÃÙ¤ì¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«
45ºÐ¤ÇÃù¶â800Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤È¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¼êÃÙ¤ì¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÉ¬Í×³Û¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¿å½à¤ä¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¡¢Âà¿¦¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤ÎÃù¶â³Û¡×¤À¤±¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NISA¤Ï¡¢Ä¹´ü¡¦ÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢45ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËè·î3Ëü±ß¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¤òÇ¯3¡ó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¶âÍ»Ä£¤Î¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÑÎ©¸µËÜ¤Ï720Ëü±ß¡¢±¿ÍÑ¼ý±×¤Ï261Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ»ñ»º³Û¤Ï¹ç·×981Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÄê¤ÎÁÛÄêÍø²ó¤ê¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃù¶â800Ëü±ß¤Ï¡¢À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤ä¼ýÆþ¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë²ó¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
NISA¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Î¡ÖÍ£°ì¤ÎÀµ²ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
NISA¤ÏÀÇÀ©¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Î¡ÖÍ£°ì¤ÎÀµ²ò¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸ÊýË¡¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾¯³Û¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃùÃß¥Úー¥¹¤ò¹â¤á¤ë¡¢Âà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤ËÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢À©ÅÙÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Î¼ýÆþ¤ä»Ù½Ð¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À©ÅÙ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
45ºÐ¤ÇÃù¶â800Ëü±ß¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤¬¡Ö¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¡×¤ÈÃÇ¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NISA¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤ò20Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¼¡Âè¤Ç¤Ï°ìÄê¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»î»»¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑÀ®²Ì¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢NISA¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«¿È¤Î²È·×¾õ¶·¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ ¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー