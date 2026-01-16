¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¼Ô¤òÃ¡¤±¡£¤¿¤À¤·»¦¤¹¤Ê¡×¹éÌä¤Ë¿Í¿ÈÇäÇã¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤â¡Ä ¡È¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Îºß¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÈÈºáÁÈ¿¥¡É¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¡ÖÅÔÆâ15²¯Ä¶¤¨¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ËµòÅÀ
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÆâÌ³¾Ê¤Ï1·î7Æü¡¢ÊÆÅö¶É¤¬"¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¤Ò¤È¤Ä"¤È¤¹¤ë´ë¶È¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥Á¥§¥ó¡¦¥¸¡¼¡ÊÄÄ»Ö¡Ë²ñÄ¹¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó»á¤ÏÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê½Ð¿È¤Ç¡¢2014Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ëµ¢²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç¹ñÀÒ¤ÏÇíÃ¥¡£¿ÈÊÁ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾åÈ¾¿È¤ËÄÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬...¡×ÊÆÅö¶É¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢ÁÈ¿¥¤Î¹éÌä¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¡¢¡ÉÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¡É¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Èþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤â¡Ê°ìÉô¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¡¡Á´¹ñ»æ³°¿®Éôµ¼Ô¤¬Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Á¥§¥ó»á¤Ï27ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤òµ¯¶È¡£³«È¯ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿¼óÅÔ¡¦¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥«¥¸¥Î¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¶ä¹Ô¡Ù¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÞÂ®¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥»¥óÁ°¼óÁê¤Î¸ÜÌä¤Ë¤â½¢¤¤¤¿·ÐÎò¤ò¤â¤Á¡¢À¯¼£¤Î´Ø·¸¼Ô¶Ú¤Ë¤â¶¯Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ä°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¸µÄù¤á¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤ë´í¸±¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ë¡¢µðÂç¤ÊÈÈºáÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÇËâ¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¨¡¨¡¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÏÈþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤âÈï³²¤Ë
¡¡°ì¸«¡¢½çÄ´¤Ê»ö¶È¤ËæÊ¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¡£ÊÆÅö¶É¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Êº¾µ½ÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó»á¤é´Ø·¸¼Ô¤È´ØÏ¢´ë¶È¤òÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÊÆºâÌ³¾Ê¤ÏºòÇ¯10·î¡¢¥Á¥§¥ó»á¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë140²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû3000²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò²¡¼ý¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¤«½ê¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢º¾µ½¤ä¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢¿Í¿È¼è°ú¡¢¹éÌä¡¢¶¼Ç÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»á¤é¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÙÇÃ×¤ä¼Ú¶â¤Ê¤É¤Ç¿Í¿ÈÇäÇã¤µ¤ì¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤¿¤Á¤Ï·ºÌ³½ê¤Î¤è¤¦¤Ê"º¾µ½Ê£¹ç»ÜÀß"¡Êscam compounds¡Ë¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ëº¾µ½¤Î"¼Â¹ÔÌò"¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î¿Í´Ö¤Î´ØÍ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ç¤Ï¹éÌä¤äË½ÎÏ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥§¥ó»á¼«¿È¤¬Éô²¼¤Ë¡ØÌäÂê¤¬¤¢¤ë¼Ô¤òÃ¡¤±¡£¤¿¤À¤·»¦¤¹¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤·¤¿µÏ¿¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³°¿®Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â¦¤Ïµ¯ÁÊ¤ÎÍâ·î¡¢º¾µ½¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£¡Ö¿½¤·Î©¤Æ¤Ï»ñ»º¤ÎÉÔË¡¤Ê²¡¼ý¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢µ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÎÈÈºá¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯12·î¾å½Ü¤«¤é¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡·ú¾Ê½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦Umi¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¥¦¡¼¡¦¥â¥¦¥¸¥§¥ó¡¢20¡Ë¤¬º£·î¡¢¸½ÃÏ¤ÎÏ©¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¼Ì¤ëUmi¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤ò¤·¤ÆÆ»Ã¼¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Æ¬È±¤ä°áÉþ¤¬Íð¤ìØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏºòÇ¯½Õº¢¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÅÏ¹Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÃÏ¤ÎÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤ÆË½¹Ô¤ä¹éÌä¤ò¼õ¤±¡¢Çä½Õ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Umi¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë³¹¤Ç¤¹¡£³«È¯ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤¬³¤³°Åê»ñ¤ÎÍ¶Ã×¤òÂ¥¤·¤¿¤³¤È¤¤Ã¤«¤±¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬µÞÁý¡£¤½¤Î¤¦¤Áº¾µ½¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÈÈºá»ñ¶â¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñ³°¤Ç"Àö¾ô"¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Âç¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤â¤³¤¦¤·¤¿ÈÈºá¤ÇÆÀ¤¿»ñ¶â¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎµòÅÀ¤ËÎ®¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ²áµî¤Ë¤ÏÆüËÜ¤â¤½¤Î"»ñ¶âÀö¾ô¥È¥ó¥Í¥ë"¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ë¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎËâ¤Î¼ê
¡ÖÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¤Ä¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£µòÅÀ¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤Ç¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÈÈºá¼ý±×¤òÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ä¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦³°¿®Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡Ë¡¿ÍÅÐµ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¥ó»á¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á1¼Ò¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯1·îËö¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¹Á¶è¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£ÉÔÆ°»º¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤ÏÄÂÎÁ¤¬100Ëü±ß°Ê¾å¤Î"Ä¶¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó"¡£²áµî¤Ë¤Ï15²¯±ß°Ê¾å¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµï¼¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±»á¤¬ÆüËÜ¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤«¤éÀ©ºÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿·î¤Ë¡¢¥Á¥§¥ó»á¤Ï¤â¤È¤¤¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½»½ê¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ø·¸¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ó»á¤Ï²áµî¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µï½»ÃÏ¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶°Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¡Ê·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¥Ó¥¶¡Ë¤òÁÀ¤¦ÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÉ¸Åª¤Ëµð³Û¤ÎÈÈºá¼ý±×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¥ó»á¡£Ãæ¹ñ¸ø°Â¾Ê¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×´Ø·¸¼Ô¤ò»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¼«¼ó¤òÂ¥¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ñºÝÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ë½¤«¤ì¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
