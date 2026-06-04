■「アンチ上等」の姿勢を反省番組降板＆インフルエンサー活動も休止【画像】スーツを着てマンジャロ騒動を謝罪した人気キャバ嬢・ゆいぴすキャバ嬢オーディション番組『LAST CALL』に審査員として出演するキャバ嬢のゆいぴすが3日、自身のSNSで糖尿病治療薬「マンジャロ」についての自身の発言を謝罪した。また、番組や関連イベントへの出演辞退やインフルエンサー活動を休止することを発表した。マンジャロは血糖値を下げ