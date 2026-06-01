（台北中央社）「ゾンビたばこ」と呼ばれるエトミデートなどの指定薬物の乱用が、台湾で社会問題化している。交通部（交通省）は1日、指定薬物を使用した状態での自動車などの運転に対する罰則強化を検討していると発表した他、教育部（教育省）も同日、学校における対策を強める方針を示した。交通部は報道資料を通じ、「道路交通管理処罰条例」の改正を計画していると説明。薬物を使用して運転した者について、現行では1〜2年間