フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。5月から始まった「子ども子育て支援金」について持論を展開した。「子ども子育て支援金、ズルくないか？」というタイトルで語り動画を更新。「子供・子育て支援金というのは、5月から始まったでしょ。やだね、あれは。独身の人間も含めてあまねく取るっていう話なんだけども。やり口がせこいよね。本当に」とうんざりとした表情を浮かべた。