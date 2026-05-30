退職代行のサービスは拡大し、代行会社も利用者も増えている。労働問題を研究する今野晴貴さんは「いわゆるブラック企業ではない会社でも退職代行を使う人が増えてきた。転職者への調査では一番多く使われる職種も分かっている」という――。※本稿は、今野晴貴『会社で働くとなぜ幸せになれないのか』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／key05■「大企業へ