国産車の「スピードメーター」なぜ“時速180キロ”まである？日本の公道において、クルマが出せる最高速度は一部の高速道路区間で定められている「時速120キロ」です。それにもかかわらず、日本国内の自動車メーカーが製造する一般的な乗用車のスピードメーターを見ると、その多くが「時速180キロ」まで目盛りが刻まれています。【画像】超カッコイイ！ これが「斬新だ！」と話題を呼んだ「メーター」です！（22枚）また、軽自