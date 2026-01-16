ÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç·èÄê¡ª±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
Á´À¤³¦¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¤Î·èÄêÈÇ¤¬¡¢´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅìÊõÅìÏÂ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò2026Ç¯3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â) Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
ÇÛµë¡§ÅìÊõÅìÏÂ
½Ð±é¡§¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥ä¥ó¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥£ with ¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼ and ¥¸¥§¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦
20Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡£
¤½¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯ºÇ½ª¾Ï¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾ºî¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤¿¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¡¢ºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¥°¥ê¥ó¥À¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð
ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë¤È¡¢´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î·è°Õ¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¥Î¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¡¼¥É¡×¡¢¥°¥ê¥ó¥À¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡Ö¥µ¥ó¥¯¡¦¥°¥Ã¥É¥Í¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬±ÇÁü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼çÂê²Î¾Þ¤ËW¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥¶¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥Ö¥ë¡×¤È¡Ö¥Î¡¼¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¡×¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê±ÇÁüÈþ¤È¶¦¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
IMAX®¾å±Ç
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î²»³Ú¤È´¶Æ°Åª¤ÊÊª¸ì¤ò°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IMAXÈÇ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ÇËâË¡¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤È¤Ê¤ë¥°¥ê¥ó¥À¤ÎIMAXÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âÊö¤Î±ÇÁü¤È²»¶Á¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤¬·Þ¤¨¤ë·ëËö¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Dolby Cinema®¡¿Dolby Atmos®¾å±Ç
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¤ò³Ú¤·¤á¤ëDolby Cinema¤ª¤è¤ÓDolby Atmos¤Ç¤Î¾å±Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤¬¾ó¤ò¸òº¹¤µ¤»¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4D¡Ê4DX¡¿MX4D¡Ë¾å±Ç
±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÂÀÊ¤¬Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢É÷¤ä¿å¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë4D¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡Ò¥ª¥º¤Î¹ñ¡Ó¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Ç¤Î´Õ¾ÞÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ScreenX¾å±Ç
ÀµÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸±¦¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤â±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤ë3ÌÌ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ScreenX¤Ç¤Î¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢µæ¶Ë¤ÎË×Æþ´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ºÇÂç¤ÎÏÃÂêºî¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤ÎâÁ¤·¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
ÅìÊõÅìÏÂ ±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù
© Universal Studios. All Rights Reserved.
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
ÇÛµë¸µ¡§ÅìÊõÅìÏÂ
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÆÃÊÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç·èÄê¡ª±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù appeared first on Dtimes.