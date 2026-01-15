¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¸¶ºî¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¡õ¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¹¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼ÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥¤¥ä¥ß¥¹¤Ã¤Æ¡¢°¦¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤¬Prime Video¤Ë¤Æ¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ«¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤è¤ê²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ú¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡Û¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢ Ä³¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëºç»ËÏ¯¶µ¼ø¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤¬¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Î»ê¡Ê»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ë¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¹ðÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¶ØÃÇ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
WACK½êÂ°GANG PARADE¡ÊÄÌ¾Î¡§¥®¥ã¥ó¥Ñ¥ì¡Ë¤ÈKiSS KiSS 2¥°¥ë¡¼¥×¤ò·óÇ¤¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ä¥ß¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÈÌ«ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
--º£Æü¤Ï¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌ«ÀèÀ¸¤È¡¢Ì«ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§Àè¤ËËÜ¤«¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç»ëÅÀ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±ÇÁü²½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤Þ¤º»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡É¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ç¤É¤ÎÍÍ¤ËÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬Ä³¤ÎÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ëÁ°¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Û¤É±ÇÁü¤¬åºÎï¤Ç¡£¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯Æ±»Î¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ËÜ¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§»ä¤â¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡É¤Î²è¤ä¿§¤¬¤É¤¦±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Î»£¤êÊý¤â¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤É¤³¤Ç°ì»þÄä»ß¤ò¤·¤Æ¤â1Ëç¤Î³¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤ò»£¤é¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£
À¶Àî¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬Èþ½Ñ´Æ½¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²èºî¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ10Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Öº£¡¢¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿Í´ÖÉ¸ËÜ¤¬°Â¤Ã¤Ý¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èþ¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ó¤Êºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤·¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬ËÜ¤È¤Ê¤ëÉ¸ËÜ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÈÈºá¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤éºá¤òÈÈ¤¹¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡Ä¡×¤È1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤¯¤é¤¤¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§ËÜ¤ÎÉ½»æ¤ÎÈþ¤·¤¤Ä³¤ÈÀÄ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡£É¸ËÜ¤ò¸ÄÂÎ¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿»þ¤Ë¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¿¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ð·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤È¡£
--Ì«ÀèÀ¸¤Ï¼¹É®¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢Ç¾Æâ¤Ë±ÇÁü¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§¤Ï¤¤¡¢Á´Éô±ÇÁü¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²áÄø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤¦ÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö»ê¤Ï¹º¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¼ê¤ò¾è¤»¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¤Ë¸ÇÄê¤Î»ÅÊý¤â°ì¿Í¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¿²¸À¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌ¼¤¬Ê¹¤¤¤Æ¡Ö²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§ËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Ä³¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¿Í´ÖÉ¸ËÜ¤Îºî¤êÊý¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë¤´¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì«ÀèÀ¸¤Î¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¾¯Ç¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§¡Ê¿¼Âô¡ËÁó¤¯¤ó¤¬¡¢¡Ö±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¤é¤³¤¦¤À¤è¤Í¡ª¡×¤È¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬½ÐÍè¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÈþ¤·¤¤¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ä¡¢Îä¤á¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Áó¤¯¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
--¾®Àâ¤ÎÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à³Ú¤·¤µ¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç±ÇÁü¤È°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦³Ú¤·¤µ¡¢Î¾Êý¤È¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Î°¦¡×¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤âº£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡Ö°¦¡×¤Ç¤¹¤·¡¢¥°¥é¥Ã¤ÈÍÉ¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¡Ö°¦¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£°¦¤æ¤¨¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Î¾®Àâ¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢À¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëºç»ËÏ¯¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤ËÎÞ¤òÎ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤¯¤Æ¶»¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥¤¥ä¥ß¥¹¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤È³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§¾®Àâ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¸å¡¢¤â¤¦1²óºÇ½é¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢·ëËö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÆ±¤¸±ÇÁü¡¢Æ±¤¸É½¾ð¤Ê¤Î¤Ë°ã¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó´Ñ¤Æ¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¤ª¼Çµï¡¢É½¾ðÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤â2¼þÌÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§¾®Àâ¤â¥É¥é¥Þ¤â¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¾´¶¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â°ì½ï¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤«¤éÌ«ÀèÀ¸¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§ÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¤òÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ª¿©»ö¤¬¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¡£¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤â¤¹¤¾Æ¤¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¡Ö¶ÇÀ±¡×¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¤¦¤É¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¡¼¥¯¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö»³ÇàÝàê¡×¤òÇÒÆÉ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤ä»³¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¤À¤Ê¤È¹çÅÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¡¢¡Ö¥¤¥ä¥ß¥¹¤Ã¤Æ¡¢°¦¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤¬¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤ª»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨ÀèÀ¸¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢½Ð²ñ¤¦Á°¤Ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥¤¥Á¥´¤ÎÍÍ¤Ë¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤¹¤ëÁ°¤ËÆÉ¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§¿©¤ÙÊª¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ã¤Æ¡¢¹á¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¨»´¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¦´¶½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ£¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¼ç¿Í¸ø¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ÖÆ±¤¸À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢²¹ÅÙ¡¢Ì£¡¢¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢Â¾¤Î´¶³Ð¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»Ä¹ó¤ÊÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿©»ö¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤ÈÂ©»Ò¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ñ¤«¤º¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤¹¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¼«¿È¤Î¤¹¤¾Æ¤¤Î»×¤¤½Ð¤«¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î2¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§»ä¼«¿È¤¬¤¹¤´¤¯¿©¤¤¤·¤óË·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤ÎÉÁ¼Ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§»ä¤â¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
--¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿©»ö¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¼«Ê¬¤È¶á¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤È¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¡§ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢»ËÏ¯¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë°ìÇ·À¥Î±Èþ¤µ¤ó¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥ÉËí¤¬»ä¤ÎËí¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¤½¤ÎËí¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì«¤«¤Ê¤¨¡§¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤âËí¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ªº£Æü¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤«¤éGANG PARADE¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØKIMI¡ùNO¡ùOKAGE¡Ù¤òÌ«ÀèÀ¸¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó»äÊª¡£
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
Prime Video¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ
ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWX9LPYQ
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
À¹²Æ¤Î»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï»¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤Î°äÂÎ-¼«¼ó¤·¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾Âç³Ø¶µ¼ø¤ÇÄ³¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¡¦ºç»ËÏ¯¤À¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ³¤ÎÉ¸ËÜºî¤ê¤òÄÌ¤·¡¢¡ÖÈþ¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¼¹Ç°¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Þ¤Ç¤âÉ¸ËÜ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä³¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿»ËÏ¯¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¶¸µ¤¤ÎÈÈ¹Ô¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
ÏÃ¿ô¡§Á´5ÏÃ¡¡¢¨°ìµóÇÛ¿®
½Ð±é¡§À¾Åç½¨½Ó¡¡»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¡
°ËÅìÁó¡¡
¹ÓÌÚÈô±©¡¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¡¹õºêßêÂå¡¡¾¾ËÜÎçÀ¸¡¡½©Ã«°êÊã
µÜÂô¤ê¤¨¡¡
¸¶ºî¡§Ì«¤«¤Ê¤¨¡¡¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§×¢ÌÚÎ´°ì
Èþ½Ñ´Æ½¤¡¦¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§À¶Àî¤¢¤µ¤ß
¼çÂê²Î¡§mono²¡Ö°¦¾ð¡×¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
À½ºî¡§Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª
©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
¢¡¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼
»£±Æ¡§¥ª¥µ¥À¥³¥¦¥¸
Ì«¤«¤Ê¤¨ÀèÀ¸¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Storm¡ÊLINX¡Ë