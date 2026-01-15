²øÃÌºî²È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½½¿ôÇ¯Á°¤ÎÉÔ²Ä»×µÄÂÎ¸³¡ÄÌÂ»Ò¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤ËÆ»°ÆÆâ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¡ÚÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤ÎÉ´Êª¸ì¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤¬À¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÏÃ¤ò¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀîÆà¼«¿È¤¬½½¿ôÇ¯Á°¡¢ÌÂ»Ò¤Î¾¯Ç¯¤ËÆ»°ÆÆâ¤ò¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯»ä¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤º¢¤«¤é»ä¤Ï»¶Êâ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¢¤°¤Í¤¿¤È¤¤äÍÑ»ö¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ê¤É¤Ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯Ä®¤òÊâ¤¤Þ¤ï¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î»ä¤Ï¸«¤ë¤«¤é¤Ë²Ë¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤è¤¯Æ»¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¡£17¡¢8Ç¯Á°¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤È¤¤¤¦Ä®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¸á¸å¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤Õ¤é¤ê¤È½Ð³Ý¤±¤Æ¤Ö¤é¤Ö¤éÊâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËãÉÛ½½ÈÖ¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¸ÞÃúÌÜ¤ÎÊý¤ØÈ´¤±¤ëÄ»µïºä¤È¤¤¤¦ºäÆ»¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¡£¤¢¤ì¤Ï9·î²¼½Ü¤Î¸á¸å£´»þº¢¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÂ»Ò¤Î¾®³ØÀ¸
¡¡À¾Æü¤¬º¹¤¹ºäÆ»¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾å¤ÎÊý¤«¤éºä¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¿10ºÐ¤«¤½¤³¤é¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¡¢RÊè±ñ¤Ï¤É¤³¤«¤È¿Ö¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÙ¤Ã¤³¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¡¢¸ªÉý¤¬¶¹¤¯¤Æ¶»¤¬Çö¤¯¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬½Å¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡Ï»ËÜÌÚ¤Î¸òº¹ÅÀ¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ë¡¢¶¦Æ±ÊèÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤½¤³¤Ï³Î¤«RÊè±ñ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡¢ÁÛ¤¤µ¯¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îºä¤ò¾å¤Ã¤Æ¡¢¸òº¹ÅÀ¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡»ä¤ÏÀâÌÀ¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»¶¡¹Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¸å¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤¦»¡¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÈÉ½¾ð¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ä¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»²Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤ªÊè¤Ø¡©¡¡¤ªÊè»²¤ê¡©¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤ÏÀÖºä¤Î¶èÎ©¾®³Ø¹»¤Î¹»Ì¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¡ÖÀÖÇòÀÄ¡×¤¬Ì¾Ìç¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖºä¤ÎÀÖ¡¢Çò¶â¤ÎÇò¡¢ÀÄ»³¤ÎÀÄ¤Ç¡¢²¿½è¤âÃæÎ®°Ê¾å¤Î²ÈÄí¤¬Â¿¤¤½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤ªÈà´ß¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÉã¤¬¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë³Ø¹»¤Ç¼º¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Ã«Äì¤ÎÊè±ñ
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢RÊè±ñ¤Ë¤Ï1²ó¤À¤±¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤éÏ»ËÜÌÚ¤Î¼óÅÔ¹â¤Î¶á¤¯¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊèÃÏ¤ÎÊý¤Ø¹Ô¤¯Ï©ÃÏ¤ÎÆþ¸ý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î»Ò¤Î³Ø¹»¤ÏÀÖºä¤ÎÃæ¤Ç¤âÏ»ËÜÌÚ´ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£·ï¤ÎÊèÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂ¤Ç¤â15Ê¬¤â¤«¤«¤é¤º¹Ô¤±¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¶á¤¤¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡×¤È»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤òÎå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÈ¼¤Ã¤ÆÏ»ËÜÌÚ¸ÞÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¤È¡¢ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤ÎÆþ¸ý¤Ç¡¢
¡Ö¤¢¤È¤Ï¤³¤ÎÆ»¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡¢1¿Í¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ä¤¤Ç»ä¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÏ©ÃÏ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤òÍ¶¤¦É÷¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»Éý¤¬¶¹¤¯¡¢Æü±¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇö°Å¤¯¡¢Æþ¸ý¤òÈ¾¤ÐºÉ¤°¤è¤¦¤Ë¸ø½°ÊØ½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌµ¤¯¤Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã«´Ö¤ÎÍÍÁê¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¹¤êÈ¾õ¤Ë¾¯¤·ÅÚÃÏ¤¬·¦¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡RÊè±ñ¤Ï¤½¤ÎÃ«Äì¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
Àâ¶µ¶¯Åð
¡¡10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¡ÖÊè¥Þ¥¤¥é¡¼¡×¤Ç¡¢Êý¡¹¤Î¤ªÊè¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤ÏÊèÈêÌÃ¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ë²¿ÅÙ¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ä¤âÅÔ¿´¤ÎÊèÃÏ¤Ë¤Ï¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡RÊè±ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤Î¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î»û±¡¤âÀïºÒ¤ËÁø¤¤¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»û¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Àï¸å¡¢¤»¤á¤Æ¶áºß¤ÎÃÉ²È½°¤¬Êè»²¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È³¦·¨¤Î¾ôÅÚ½¡»û±¡¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ä®¤ÎºÆ³«È¯¤äÆ»Ï©¤Î³ÈÄ¥¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëºÝ¤Ë¡¢ÉÕ¶á¤Î£µ¤Ä¤Î»û¤ÎÊèÃÏ¤ò1¥ö½ê¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ÐÍè¤¿¤Î¤¬RÊè±ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤³¤ËÊèÃÏ¤òÃÖ¤¯£µ¤Ä¤Î»û¤Î¤¦¤Á¤Î£±¤Ä¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÊ¸µþ¶è¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÀµ¿®»û¤È¤¤¤¦»û¤Ë¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ³¦·¨¤ËÀ¸¤¨È´¤¤ÎÇ¯´ó¤ê¤Ê¤éÃÎ¤é¤Ì¼Ô¤Î¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ3Ç¯¤Ë¡¢Àµ¿®»û¤ÏÀâ¶µ¶¯Åð¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄºÊÌÚ¾¾µÈ¤Ë²¡¤·Æþ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÊÌÚ¾¾µÈ¤Ï¡¢½±¤Ã¤¿²È¤Î²È¿Í¤ËËÉÈÈ¤Î¿´ÆÀ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ëÊÑ¿Í¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢ÂçÀµËöÇ¯º¢¤«¤éÄëÅÔÅìµþ»Ô¤ÇÉÑÈË¤ËÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤¿¤¤¤Ø¤óÍÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Àµ¿®»û¤Î½»¿¦¤Ï¡¢µÕ¤Ë¾¾µÈ¤ËÀâ¶µ¤òÊ¹¤«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢»û¤Î³°¤ØÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¿·Ê¹¤¬µ»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÇÀµ¿®»û¤ÎÌ¾¤âÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾µÈ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢¾¼ÏÂ4Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉþÌò¸å¤ÏËÉÈÈ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀâ¤¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¸ø±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó
¡½¡½¤³¤ó¤ÊÀÎÏÃ¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢RÊè±ñ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤Ê¡©¡×
¡¡ÊèÃÏ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î²£¤Ë´ÉÍý»öÌ³½ê¤Î·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Ð¤ËÃæÇ¯¤ÎÃË½÷¤¬ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¿È¤Ê¤ê¤¬ÎÉ¤¤¡£ÃËÀ¤Ï»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤¤¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ï³¥¿§¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤ÆÇò¤¤¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¼ó¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤¯²ñ¼á¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤Ø¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡ª¡¡°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡¡Æ»¤ò´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤â¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï»ä¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹Ôµ·¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤âÃúÇ«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¶²½Ì¤·¤ÆºÆ¤Ó´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬À¤´·¤ì¤¿¾ï¼±¿Í¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤«¤¿¤ï¤é¤Î½÷À¤ÏÄÀÌÛ¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷¤Ï½÷Æ±»Î¤ÎÊý¤¬¸ý¤ò¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤íÊì¿Æ¤ÎÊý¤¬Ç¡ºÍ¤Ê¤¯Îé¤ò½Ò¤Ù¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡Áé¤»¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£ËË¤¬¤½¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ªÉý¤Î¶¹¤µ¤ä¼ó¤ÎºÙ¤µ¤«¤é¿ä¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ºÙ¿È¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¤æ¤º¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÌº¹¤·¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡µî¤ê¤®¤ï¤ËÇØÃæ¤Ë»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Éã»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÊèÃÏ¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡½
¡¡ÌÂ»Ò¤Î¾¯Ç¯¤òÊèÃÏ¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤â¡Ä¡Ä¡£¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¤Õ¤È´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤¬¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¡Ê¤«¤ï¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£²ø°Û¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤È¾ì½ê¤ò¼èºà¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¡£²øÃÌ¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ø¼ÂÏÃ»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤ò¤ó¤Ê¸ì¤ê¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈ¬²¦»Ò²øÃÌ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£²ø°Û²øÃÌ¸¦µæ²ñ²ñ°÷¡£2025Ç¯È¯Çä¤Î¶áÃø¤Ï¡ØºÇ¶²Êª·ï½¸ ²È²ø¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë8·î´©¡¿²òÀâ:¿À±Ê³Ø¡Ë¡¢¡Ø²øÃÌ²°²øÃÌ2¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡7·î´©¡Ë¡¢¡Ø°ì¡»È¬²øÃÌ ±£Î¤¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë6·î´©¡Ë¡¢¡Ø¹ðÇò²øÃÌ ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò5·î´©¡Ë¡¢¡Øµþ²¦±èÀþ²øÃÌ¡Ù¡Ê¶¦Ãø:µÈÅÄÍªµ°¡¿ÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë4·î´©¡Ë
