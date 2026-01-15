Æü´Ú¼óÇ¾¤¬²ñÃÌ¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥É¥é¥à±éÁÕ¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö´Ø·¸¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤À¡×¡Ö²¿¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡©¡×
2026Ç¯1·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òË¬ÌäÃæ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÆàÎÉ¸©¤Ç¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥É¥é¥à±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î±é½Ð¤ÏÆüËÜÂ¦¤¬½àÈ÷¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤ÏÀÄ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È2Âæ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤ÇÃåÀÊ¡£¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖGolden¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂ¨ÀÊ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö±éÁÕ¸å¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¥É¥é¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¸ò´¹¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎ¾¼óÇ¾¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ÈÎ¾¼óÇ¾¤Î±Ñ¸ìÌ¾¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Í§¾ð¤ÈÁê¸ßÂº½Å¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¡Ê¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¤Ï¡ËÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ê¹â»Ô¡Ë¼óÁê¤Ë¡¢¤è¤ê´¶¼Õ¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤â¶¨ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤á¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤è¤ê¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Í¼¿©²ñ¤â¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡ÖÀ¯¼£¤Î¾ì¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÏÂ¤ä¤«¤Ê¸òÎ®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤À°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬ËÜÅö¤Ë¥É¥é¥à¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö·Á¼°Åª¤Ê²ñÃÌ¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸òÎ®¤ÎÊý¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¡×¡ÖÀ¯¼£ÅªÀ®²Ì¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡©¡×¡Ö¸«¤»¤«¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÂ¾¤ÎÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤«¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡¿Èõ¸ý¡Ë