¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ï1·î30Æü¤Ë¡¢instax¡È¥Á¥§¥¡É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡Ömini Link¡×¥·¥ê¡¼¥º¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡Öinstax mini Link¡Ü¡×¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤ä¼Ì¿¿Î©¤Æ¡Öinstax mini¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ömini Link¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò´ÊÃ±¤Ë¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥§¥¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿²èÁü¤Ç¤â¥×¥ê¥ó¥È²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ömini Link¡Ü¡×¤Ï¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈºÝÎ©¤Ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£¶âÂ°À½¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Õ¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÙÉôÉ½¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖDesign Print¡×¥â¡¼¥É¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ËÜÂÎÂ¦¤Î²èÁü½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤ä³¨ÊÁ¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÉ½¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢86.7¡ß33.4¡ß128.0mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï240g¡Ê¥Õ¥£¥ë¥àÊÌ¡Ë¡£¥×¥ê¥ó¥È²ÄÇ½Ëç¿ô¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó100Ëç¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÌó1.5¡Á2»þ´Ö¡£²èÁü½ñ¤¹þ¤ß»þ´Ö¤Ï²èÁü¥Ç¡¼¥¿¼õ¿®´°Î»¸å¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤«¤é¥Õ¥£¥ë¥àÇÓ½Ð¤Þ¤ÇÌó15ÉÃ¤Ç¡¢ÂÐ±þ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÏJPEG¡¢PNG¡¢HEIF¡¢DNG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤äPinterest¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³Æ¥¢¥×¥ê¤ÇÊÝÂ¸¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²èÁü¤òÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¡£¼è¤ê¹þ¤ó¤À²èÁü¤Ï¡¢instax¥Õ¥ì¡¼¥àÉÕ¤¤Ç°ìÍ÷É½¼¨¤µ¤ì¡¢°ì³ç¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Û±ï¤Ë¾þ¤ë¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¡ÖÃª¤ËÃÖ¤¯¡×¡ÖÊÉ¤ËÅ½¤ë¡×¤Î4¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥×¥ê¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤ï¤«¤ë¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡×¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó ²èÁü½èÍýÇ½ÎÏ¤â¶¯²½ ¼Ì¿¿¤ò¾þ¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤â»È¤¨¤ë
