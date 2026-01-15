¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ý¥ó¥³¥Ä¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥¿¥¤·³¾Ê¼¤¬Ãæ¹ñÀ½Àï¼Ö¤òµñÀä¡Ä¡Ö70Ç¯Á°¤ÎÊÆ¹ñÀ½¤¬¥Þ¥·¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¥¿¥¤Î¦·³¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëÃæ¹ñÀ½¼çÎÏÀï¼Ö¡ÖVT-4¡ÊMBT-3000¡Ë¡× ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ââ°÷¤äÁõ¹ÃÉôÂâ¤«¤é¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñ¶¤Ç¤Î¼ÂÀï¹ÔÆ°¤ÇË¤¿È¤ÎÇËÂ»¤äµ¡³£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À ¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦ÅÅ»Ò·Ï¤Î¿®ÍêÀ¤äË¤Åã¤Î¼è¤ê²ó¤·ÀÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬ÆâÉô¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµì¼°¤ÎÊÆ¹ñÀ½Àï¼Ö¤ÎÊý¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¡×¤È¤Î¿Éíå¤ÊÀ¼¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ê©·³»ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥ó¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
Ë¤¿ÈÇËÎö¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÌäÂê
2025Ç¯12·î¡¢¥¿¥¤Î¦·³¤ÎVT-4Àï¼Ö¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤Î¾×ÆÍ¤ÇÏ¢Â³¼Í·âÃæ¤Ë125mm¼çË¤¤ÎË¤¿È¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎË¤¿ÈÇËÂ»¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê¼Í·â¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï Ë¤¿È¤Îºà¼Á¤ä¼÷Ì¿¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµ¿Ìä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤ÎÊóÆ»¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢VT-4¤Ï Ç®ÂÓµ¤¸õ²¼¤Ç¤Î¼ÂÀï±¿ÍÑ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ·Ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬Ê£¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹â²¹Â¿¼¾´Ä¶¤Ç¤ÎÏ¢Â³µ¡Æ°±¿ÍÑÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤êÁö¹ÔÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë»öÎã ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¾è°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÀï¼Ö¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤äÅ¸¼¨²ñÍÑ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
VT-4¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ð´ï´ÉÀ©ÁõÃÖ¤òÈ÷¤¨¤ë¤¬¡¢ ²¹ÅÙÊÑÆ°¤ä¿¶Æ°´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÂÑ´Ä¶ÀÇ½¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ÌÜÉ¸ÊäÂ¤ä¼Í·â°ÂÄêÀ¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬½Ð¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áõ¹Ã¼ÖÎ¾¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ç¤¢¤ëË¤Åã¤Î²óÅ¾¡¦¾È½àÁàºî¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤ÎÄã¤µ¤È¤·¤Æ¡¢Á°Àþ¤Î¾è°÷¤«¤éÉÔËþ¤¬Ï³¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·±Ô¶õÊì¤Ë¡Ö¿¼¹ï¤Ê·ç´Ù¡× ¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ÛÎã¤Î»ØÅ¦¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿µ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¿¥¤Î¦·³Æâ¤Ç¤Ï ¥¢¥á¥ê¥«À½¤Îµì¼°Àï¼Ö¡ÊM48A5/M60A3¡Ë¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬µÕ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀï´ü¤«¤é±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤éµì¼°Àï¼Ö¤ÏÏ·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ Ã±½ã¤Ç·øÏ´¡¢Í½´ü¤»¤Ì¸Î¾ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÂâ°÷¤«¤é¡Ö¼ÂÀï¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢VT-4Àï¼Ö¤ÎÊ£»¨¤ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ·Ï¤ä¹â²¹´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¡¢µì¼°µ¡³£¼°¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
VT-4¤ÏÃæ¹ñËÌÊý¹©¶È¸ø»Ê¡ÊNORINCO¡Ë¤¬Í¢½Ð¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿Èæ³ÓÅª¿·±Ô¤Î¼çÎÏÀï¼Ö¤Ç¡¢Äã²Á³Ê¤È¹âÀÇ½¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤«¤é¤Ï¼ÂÀï´Ä¶¤Ç¤ÎÂÑµ×À¤ä¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬º¬¶¯¤¯¡¢ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ º£¸å¡¢¥¿¥¤Î¦·³¤Ï¾ÜºÙ¤Êµ»½ÑÄ´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÁõÈ÷±¿ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤äÊä½¤ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£