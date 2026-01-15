¥±¥ë¥óvs¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.14 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá](¥é¥¤¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
¢¨28:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥±¥ë¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Ð¡¼¥Ù
DF 22 ¥¸¥ã¥Õ¥Þ¥¤¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¡¦¥Ô¥å¥¼¡¼
DF 28 ¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥Ö¥í¥ó¥»¥ó
DF 39 ¥¸¥§¥ó¥¯¡¦¥¨¥º¥«¥¸¥ã¥ë
MF 5 ¥È¥à¡¦¥¯¥é¥¦¥¹
MF 16 ¥ä¥¯¥Ö¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥
MF 29 ¥ä¥ó¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¥Þ¥ó
MF 32 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ë¥ó¥É
FW 9 ¥é¥Õ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ø
FW 13 ¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é
FW 37 ¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê
¹µ¤¨
GK 20 ¥í¥ó¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ä¥£¡¼¥é¡¼
MF 8 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¥Ð¥·¥Ã¥Á
MF 11 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥ó¥Ä
MF 17 ¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥«¥¹¥È¥í¥â¥ó¥Æ¥¹
MF 18 ¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ù¥ë¥°¥Þ¥ó¡¦¥è¡¼¥Ï¥Í¥½¥ó
FW 7 ¥ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È
FW 30 ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼
FW 38 Y. Niang
FW 40 F. Schenten
´ÆÆÄ
Lukas Kwasniok
[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼
DF 3 ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§
DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼
DF 21 °ËÆ£ÍÎµ±
DF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼
MF 7 ¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê
MF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«
MF 14 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º
MF 45 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á
FW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó
¹µ¤¨
GK 40 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥¦¥ë¥Ó¥Ã¥Ò
DF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î
DF 22 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í
DF 30 C. Kiala
MF 20 ¥È¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Õ
MF 38 F. Chávez
MF 42 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë
MF 47 David Santos
FW 36 ¥¦¥£¥º¥À¥à¡¦¥Þ¥¤¥¯
´ÆÆÄ
¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹