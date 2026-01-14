¡Ú½ÂÃ«¡Û¤¼¤¤¤¿¤¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¿©ÍßÇúÈ¯¡ª¡Öi2 tomigaya¡×¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡È¥À¥Ã¥Á¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡É
¹ñ»ºÅß¥¤¥Á¥´¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¤Î¤»¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼
Åìµþ¥á¥È¥í¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤ÖÉÙ¥öÃ«¤ÎÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¡Öi2 tomigaya¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ë¤â¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë³°´Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÂ¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¡£ÆþÅ¹Á°¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë1¸®¤Ç¤¹¡£
¡Öi2 tomigya¡×¤Ï·»Äï2¿Í¤¬±Ä¤à¥«¥Õ¥§¡£Å¹Ì¾¤Î¡Öi2¡×¤Ï¡¢ÉÄ»ú¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Èi¡É¤Î2¾è¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
²ÈÂ²¤Ç±Ä¤à²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËÂ·¤¦½¼¼Â¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥Õ¡¼¥É¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ìó6¼ïÎà¡¢¥é¥ó¥ÁÌó11¼ïÎà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤â¶¦ÄÌ¤ÇÌó20¼ïÎà¤È¡¢Éý¹¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡È¥À¥Ã¥Á¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡É¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤´¤È¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢³°¤Ï¥µ¥¯¤Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½»²Æ»¤Î»ÐËåÅ¹¡Öi2 cafe¡×¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÇÛ¹ç¤ÎÈæÎ¨¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤òÄ´À°¡£¤â¤Ã¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¹ñ»ºÅß¤¤¤Á¤´¡×¡£¾Æ¤¿§¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥À¥Ã¥Á¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È6Î³¤Î¹ñ»º¥¤¥Á¥´¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î´Å¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¹ñ»ºÅß¤¤¤Á¤´¡×¤ÏÅßµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢¥¤¥Á¥´¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´Å¤µ¤È¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤È¥³¥¯¤¬²Ã¤ï¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿©»ö·Ï¥À¥Ã¥Á¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤â¡ª
¿©»ö·Ï¤Î¥À¥Ã¥Á¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤È¥Ö¥Ã¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»ºÅß¤¤¤Á¤´¡×¤ÈÆ±¤¸À¸ÃÏ¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤ä¥Ö¥Ã¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¡¢¥ë¥Ã¥³¥é¤Ë»÷¤¿¥»¥ë¥Ð¥Á¥³¤ò¤Î¤»¤¿°ì»®¡£¤³¤Á¤é¤âÊÌÅº¤¨¤Ç¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ýÌÜ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥é¡¼¥¿¤Î¥Á¡¼¥º¤é¤·¤¤¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤È¹á¤ê¡£¤½¤³¤ËÀ¸¥Ï¥à¤Î±öÌ£¤È¥»¥ë¥Ð¥Á¥³¤Î¶ìÌ£¡¢´Å¤ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¸åÌ£¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤è¤ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹¥É¾¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È
¡Öi2 tomigaya¡×¤Ç¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹¥É¾¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Ë¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¾¯¤·Ááµ¯¤¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤È¡¢Æ±¤¸ÍÒ¤Ç»Å¾å¤²¤¿µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¥é¥Ú¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡£
¥Ñ¥ó¡¦Æù¡¦ÌîºÚ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ä«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯3·î¤´¤í¤«¤é¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Å¹Æâ¤ÎÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Öi2 tomigaya¡×¤Ç²á¤´¤¹Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ò¤È¤È¤
¡Öi2 tomigaya¡×¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÉ¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¤¢¤ï¤»¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬»Å¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÂÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼10ÀÊ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë16ÀÊ¡£ÀÊÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Öi2 tomigaya¡×¡£Å¹Æâ¤ÎÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤É¤ì¤âÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬·«¤êÊÖ¤·Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÙ¥öÃ«¤äÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Î¶á¤¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
◼︎i2 tomigaya¡Ê¤¢¤¤¤Ä¡¼ ¤È¤ß¤¬¤ä¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÉÙ¥öÃ«1-14-13 1F
TEL¡§03-5790-9177
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥â¡¼¥Ë¥ó¥°8¡Á11»þ¡¢¥é¥ó¥Á11¡Á18»þ¡Ê17»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¢¨¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯À©¡Ê²Á³Ê»²¹ÍÎã¡§¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î¡×580±ß¡¢¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥½¡¼¥À¡×680±ß¡Ë
▶▶¡Ö½ÂÃ«¤Î¥«¥Õ¥§¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text&Photo¡§¾®¿ù´ÄÂÀ¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢¼Ì¿¿°ìÉô¡Öi2 tomigaya¡×Äó¶¡¼Ì¿¿¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£