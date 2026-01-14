総額1000万円分還元！スマホ・iPhone買取専門店「モバステ」大還元祭

株式会社パステックが運営するスマホ・iPhone買取専門店「モバステ」は、総額1,000万円分のAmazonギフトが当たるキャンペーンを2026年1月16日より実施します。

店頭およびSNSにて、2種類のキャンペーンが同時開催されます。

スマホ・iPhone買取専門店「モバステ」大還元祭

実施期間：2026年1月16日(金)〜1月31日(土)

場所：全国のモバステ店舗、SNS

還元総額：1,000万円分

「モバステに1度でも売ってくれた方限定！総額10,000,000円還元キャンペーン」と「中古商品をお持込のご新規様・リピーター様が対象！総額10,000,000円還元〜中古商品編〜」の2つが展開されます。

リピーターから新規利用者まで、幅広く参加可能な大型企画です。

大還元その1：リピーター様限定キャンペーン

新品商品を買取成立されたリピーターを対象とした企画。

期間中毎日先着20名に、Amazonギフトカード最大3,000円分の引き換え券がプレゼントされます。

当日の引き換え券の金額（1,000円〜3,000円）は、毎朝モバステ公式アプリにて発表。

引き換え券は2月以降にAmazonギフトカードと交換可能です。

また、1月に店頭にて買取した新品・中古商品のIMEIをもとにした抽選企画も実施。

抽選で3名にAmazonギフト50,000円分が贈られます。

大還元その2：中古商品対象キャンペーン

中古商品を持ち込みの新規・リピーター全員が対象となる企画です。

1. SNSフォロー・リポストで買取金額増額

X（旧Twitter）にてモバステアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで、中古商品1台当たり500円増額となります。

スタッフへの画面提示が必要です。

2. お友達紹介プレゼント

期間中に家族や友人を紹介し、1月中に中古商品の買取が成立した場合、紹介者と友人の双方にAmazonギフトカード2,000円分が進呈されます。

3. SNS投稿でWチャンス

さらに、指定の要件を満たした中から抽選で200名にAmazonギフトコード5,000円分が当たるキャンペーンも実施。

モバステのInstagramまたはXアカウントをフォローし、「#モバステ買取運試し」をつけて利用の感想や写真を投稿。

買取明細書のバーコード（郵送の場合は取引ID）をDMで送付することで応募完了となります。

店舗展開について

モバステは全国に10店舗を運営し、年中無休で営業中。

2026年1月下旬には、新たに「モバステ名古屋栄店」のオープンも予定されています。

新品から中古、壊れたスマホまで地域最高値を目指す買取専門店。

スマホ・iPhone買取専門店「モバステ」大還元祭の紹介でした。

