総額1000万円分還元！スマホ・iPhone買取専門店「モバステ」大還元祭
株式会社パステックが運営するスマホ・iPhone買取専門店「モバステ」は、総額1,000万円分のAmazonギフトが当たるキャンペーンを2026年1月16日より実施します。
店頭およびSNSにて、2種類のキャンペーンが同時開催されます。
実施期間：2026年1月16日(金)〜1月31日(土)
場所：全国のモバステ店舗、SNS
還元総額：1,000万円分
「モバステに1度でも売ってくれた方限定！総額10,000,000円還元キャンペーン」と「中古商品をお持込のご新規様・リピーター様が対象！総額10,000,000円還元〜中古商品編〜」の2つが展開されます。
リピーターから新規利用者まで、幅広く参加可能な大型企画です。
大還元その1：リピーター様限定キャンペーン
新品商品を買取成立されたリピーターを対象とした企画。
期間中毎日先着20名に、Amazonギフトカード最大3,000円分の引き換え券がプレゼントされます。
当日の引き換え券の金額（1,000円〜3,000円）は、毎朝モバステ公式アプリにて発表。
引き換え券は2月以降にAmazonギフトカードと交換可能です。
また、1月に店頭にて買取した新品・中古商品のIMEIをもとにした抽選企画も実施。
抽選で3名にAmazonギフト50,000円分が贈られます。
大還元その2：中古商品対象キャンペーン
中古商品を持ち込みの新規・リピーター全員が対象となる企画です。
1. SNSフォロー・リポストで買取金額増額
X（旧Twitter）にてモバステアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで、中古商品1台当たり500円増額となります。
スタッフへの画面提示が必要です。
2. お友達紹介プレゼント
期間中に家族や友人を紹介し、1月中に中古商品の買取が成立した場合、紹介者と友人の双方にAmazonギフトカード2,000円分が進呈されます。
3. SNS投稿でWチャンス
さらに、指定の要件を満たした中から抽選で200名にAmazonギフトコード5,000円分が当たるキャンペーンも実施。
モバステのInstagramまたはXアカウントをフォローし、「#モバステ買取運試し」をつけて利用の感想や写真を投稿。
買取明細書のバーコード（郵送の場合は取引ID）をDMで送付することで応募完了となります。
店舗展開について
モバステは全国に10店舗を運営し、年中無休で営業中。
2026年1月下旬には、新たに「モバステ名古屋栄店」のオープンも予定されています。
新品から中古、壊れたスマホまで地域最高値を目指す買取専門店。
