¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙOP¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷¸å¤ËMV²ò¶Ø¤â
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖTEST ME¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÆü23»þ¤è¤êÁ´¹ñ36¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î23»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡ÖTEST ME¡×¤ÎMV¤¬¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
MV¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ç¤É¤³¤«ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÇÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¤ÎÃæÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡¢¿Í¡¹¤ò°µº¤ËÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÆ°¤¤Ë½ª»ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬Ãè¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ÖTEST ME¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 23:00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
KBSµþÅÔ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:00¡Á
´ôÉìÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:10¡Á
AAB½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:15¡Á
»°½Å¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:20¡Á
TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:45¡Á
·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:50¡Á
NBCÄ¹ºêÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:56¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:58¡Á
FBCÊ¡°æÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 24:59¡Á
BS11 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ» 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
tbcÅìËÌÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
tvk 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É² 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:15¡Á
KSBÀ¥¸ÍÆâ³¤ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:20¡Á
KKB¼¯»ùÅçÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:20¡Á
RCCÃæ¹ñÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:25¡Á
IBC´ä¼êÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:28¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
¥Æ¥ì¶Ì 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
MROËÌÎ¦ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:30¡Á
NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:40¡Á
UMK¥Æ¥ì¥ÓµÜºê 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:54¡Á
abn Ä¹ÌîÄ«ÆüÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 25:55¡Á
SBSÀÅ²¬ÊüÁ÷ 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 26:00¡Á
UTY¥Æ¥ì¥Ó»³Íü 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 26:30¡Á
AT-X 1·î15Æü¤è¤ê Ëè½µÌÚÍË 22:00¡Á
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ·îÍË 10:00¡Á¡¿Ëè½µ¿åÍË 16:00¡Á
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦Ã±ÆÈºÇÂ®ÇÛ¿®³«»Ï
ABEMA 1·î14Æü¤è¤ê Ëè½µ¿åÍË 23:00¡Á
¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥È¤â1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:00¡Á°Ê¹ß¡¢½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§INTRODUCTION
Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¨¡¨¡
¡ØPOP IN £²¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¡£
£Í£Å£Í¤Á¤ç¤Î¿ÔÎÏ¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤ê¡¢º£¤äB¾®Ä®¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯À£Á°¡£
¥¢¥¯¥¢¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤«¤Í¤Ï¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤ÎÆ»¤ò½çÄ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ê¤Ï°ÊÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¤È¥´¥í¡¼¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢
¥ë¥Ó¡¼¤Ï·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡±³¤ò¡¢Éð´ï¤Ë¤·¤Æ¡£
¢§STAFF
¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ê¿ËÒÂçÊå
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÄÃæ ¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¿»³´²ºÚ
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¿»³´²ºÚ¡¢¼¼²ìºÌ²Ö¡¢¿åÌî¸ø¾´¡¢¼ëÎ¤¡¢¿¹ÅÄè½Æà¡¢°ð¼êÍÚ¹á¡¢¶Ó ´²Çµ
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§ÂôÅÄ¸¤Æó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±§º´ÈþÅ¯Ìé(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿åËÜ¹ÀÂÀ(¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼)
¿§ºÌÀß·×¡§°²¸¶ÌÀ²»
»£±Æ´ÆÆÄ¡§耼Ìîµ®Ê¸
ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº
²»³Ú¡§°Ë²ìÂóÏº
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
¢§CAST
¥¢¥¯¥¢:ÂçÄÍ¹ä±û
¥ë¥Ó¡¼:°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
ÍÇÏ¤«¤Ê:ß¯¤á¤°¤ß
¹õÀî¤¢¤«¤Í¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
MEM¤Á¤ç¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¥¢¥¤:¹â¶¶Íû°Í
¢§¸¶ºî¾ðÊó
Á´À¤³¦¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×2500ËüÉôÆÍÇË
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯1´¬¡Á16´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
