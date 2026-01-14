Google¤¬CT²èÁü¤äMRI¥Ç¡¼¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°åÎÅÆÃ²½AI¥â¥Ç¥ë¡ÖMedGemma 1.5 4B¡×¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¥â¥Ç¥ë¡ÖMedASR¡×¤ò¸ø³«
Google¤¬°åÎÅÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥â¥Ç¥ë¡ÖMedGemma 1.5 4B¡×¤È²»À¼Ç§¼±¥â¥Ç¥ë¡ÖMedASR¡×¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£MedGemma 1.5 4B¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÆ°ºî²ÄÇ½¤Ê·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á°À¤Âå¤è¤ê¤âÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Next generation medical image interpretation with MedGemma 1.5 and medical speech to text with MedASR
MedASR Model Card | Health AI Developer Foundations | Google for Developers
https://developers.google.com/health-ai-developer-foundations/medasr/model-card
Google¤Ï°åÎÅÍÑ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆMedGemma¥·¥ê¡¼¥º¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MedGemma 1.5 4B¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È·Á¼°¤ä²èÁü·Á¼°¤Î°åÎÅµÏ¿¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¿äÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£MedASR¤Ï°åÎÅ´ØÏ¢¤Î¸ì¶ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»À¼Ç§¼±¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹âÀºÅÙ¤ËÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤Ä¤ÄMedGemma¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MedGemma 1.5 4B(ÀÄ)¤ÏÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ÎMedGemma 1 4B(¿å¿§)¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Æ¥¥¹¥È½èÍýÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MedGemma 1.5 4B¤È³Æ¼ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¹¥³¥¢¤òÊÂ¤Ù¤¿É½¤¬°Ê²¼¡£MedGemma 1.5 4B¤ÏÈÆÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎGemma 3 4B¤äÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ÎMedGemma 1 4B¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊMedGemma 1 27B¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°À¤Âå¤ÎMedGemma¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶»ÉôXÀþ²èÁü¤äÉÂÍýÁÈ¿¥Áü¤Ê¤É¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MedGemma 1.5 4B¤Ç¤ÏCT²èÁü¤äMRI¤Î3D¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü½èÍýÀºÅÙ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¡¢MedGemma 1.5 4B(ÀÄ)¤ÎÊý¤¬MedGemma 1 4B(¿å¿§)¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MedGemma¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤âÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë500·ï°Ê¾å¤ÎÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MedGemma 1.5 4B¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î³«È¯¹×¸¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ¼ï¥¿¥¹¥¯¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿MedASR¤Ï°åÎÅÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»À¼Ç§¼±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£MedASR¤Ï¡Ö¶»ÉôXÀþ²èÁü¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÏÃ¡×¤ò¸í¤êÎ¨5.2¡ó¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£OpenAI¤ÎWhisper large-v3¤Ç¤Ï¸í¤êÎ¨¤¬12.5¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Google¤ÏMedASR¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢MedASR¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤··ë²Ì¤ÏMedGemma¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MedGemma 1.5 4B¤ÈMedASR¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
google/medgemma-1.5-4b-it · Hugging Face
https://huggingface.co/google/medgemma-1.5-4b-it
google/medasr · Hugging Face
https://huggingface.co/google/medasr