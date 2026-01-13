【「スプラトゥーン3」更新データVer.11.0.0】 1月29日 配信予定

任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データVer.11.0.0について1月29日に配信を予定していることを明らかにした。

メジャーアップデートと思われるVer.11.0.0の配信が決定した。今回の更新ではゲーム内の調整をはじめとした対戦バランスの変更に加え、対戦に関する一部システムの変更が行なわれる予定となっている。

前回のメジャーアップデートにあたるVer.10.0.0は2025年6月に配信され、この際には細かな調整やSwitch2版に関するアップデート、ブキのじゅくれん度の最大値が増加する変更などが適用された。今回Ver.11.0.0の詳細な内容については明かされておらず、こちらは配信が近づいたタイミングに告知される。