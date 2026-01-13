記事のポイントメディアジーンは、多様なメディア運営で培った編集力とAI技術を掛け合わせ、企業の課題解決を支援するサービスを2026年1月に開始する。生成AIの台頭により情報やクリエイティブがコモディティ化するなか、文脈をつくり社会と接続させる人間の知性や「編集力」こそが、ブランド価値を伝えるカギになると定義している。メッセージ開発から動画制作、インターナルコミュニケーション支援まで、ブランドのエッセンスを最適な体験へ変換して提供する。