『さんま御殿』ゲストからサプライズ結婚報告【出演者一覧】
きょう13日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）では、ゲストからサプライズでまさかの結婚発表が飛び出す。
【写真】サプライズ結婚発表が飛び出した『さんま御殿』の模様
「今年厄年の有名人」。本厄が3人いるKEY TO LITから岩崎大昇（※崎＝たつさき）、パリ五輪スケートボード金メダリストで今年前厄の吉沢恋選手、ダンス世界大会8年連続優勝を達成し、今年大厄のKENZO（DA PUMP）らが登場する。オープニングでは、今年前厄の後上翔太が、昨年元AKB48・横山由依と結婚し、純烈全員が既婚者になったことで、さんまから「ファンの人たちはロスにならないの？」と聞かれ、“経験談を踏まえた”温かい内容のファンレターが届くと明かす。
また、島崎が最近体験した「“恐怖”の人生初プロポーズ」エピソードにはスタジオ中が騒然。島崎が名前も知らない男性から突然受けたプロポーズの内容とは…。テーマ「この人、私の疫病神かも…と感じた事」では、岩崎が、メンバーの井上瑞稀と中村嶺亜を疫病神扱い。2人から「“胸キュン”をムチャブリされる」と不満を訴える岩崎にさんまは「いや、アイドルやから！」とビックリ。岩崎は「胸キュンさせることが商売じゃない」と自身のアイドル論を熱く語ると、太田は、木村拓哉を引き合いに出し「俺が木村の大ファンだって知ってるから」と、偶然会った木村にされた“胸キュン”行為に大興奮。そんな“別格”な木村の存在を岩崎はある言葉で例えるも、慌てて土下座する事態となる。
太田は相方の田中裕二（爆笑問題）を「疫病神」と怒り心頭。昨年、コンビ揃って大河ドラマに出演したことが話題になったが、実は、そもそも出演する事になったのは主演・横浜流星と太田のやりとりがきっかけだったと太田は説明。田中は太田の出演に便乗したうえ、撮影現場で調子のいい行動をとったことに太田の怒りが収まらない。
そのほか、田中が「妻（山口もえ）や娘から怒られる」という食事の仕方や、後上が「まったく覚えていない」という寝た後の無意識行動、千葉出身のギャル・れつが自身にとっての疫病神に体を張って対抗した武勇伝なども。
■ゲスト
岩崎大昇(KEY TO LIT ※崎＝たつさき)、KENZO(DA PUMP)、後上翔太(純烈)、島崎遥香、高橋洋子、爆笑問題、前野朋哉、村上(マヂカルラブリー)、餅田コシヒカリ、吉沢恋、吉住、れつ
