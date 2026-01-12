¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Ûº®Àï¶Ë¤á¤ë£³ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¡¡¼±¼Ô¤¬ÁªÄê¤·¤¿»©·î¾Þ¤ÈÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¾¡¤ÁÇÏ
2026Ç¯£³ºÐ²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
»©·î¾Þ¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤¹ÇÏ¤Ï¡©¡Ê¸åÊÔ¡Ë
ÍÕ²´Ã°¾Þ¤ò£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î£³ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¡£ÃíÌÜ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î19Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£µ·î31Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â£µ¿Í¤Î¼±¼Ô¤¬¤½¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£
¾®ÅÄÅ¯Ìéµ¼Ô¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ë
¢¡»©·î¾Þ¡á¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¢¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡á¥Î¡¼¥Ö¥ë¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë
¡¡¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢»©·î¾Þ¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦ÍÕ²´Ã°¾Þ¡Ê12·î£¶Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò£±Ê¬58ÉÃ£²¤È¤¤¤¦£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¾¡Íø¡£¸åÂ³¤Ë£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë´°¾¡¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÆâ¤Ë¥â¥¿¤ì¤ëÌÌ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î±¦²ó¤ê¤Ç¡¢º¹¤·ÇÏ¸þ¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤³«Ëë½µ¤ÎÇÏ¾ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿»ö¼Â¤ÏÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Éã¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¡¢£Ç£É°ÂÅÄµÇ°¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£´Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¡¢£Ç·ÃæµþµÇ°¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç½é¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥Þ¥¤¥ë¿§¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»º¶ð¤«¤é¤Ï2024Ç¯¤Î£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢2000£í°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬²¿Æ¬¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÄÊì¤Î¥Ô¥¨¥Ê¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£Êì·Ï¤«¤éº®Àï¤Ë¶¯¤¤·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯Ä´¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê33ÉÃ£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¿·ÇÏÀï¡Ê£¶·î22Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿·è¤á¼ê¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸þ¤¡£º¸²ó¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ö¥ë¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤±£³ºÐ¤Î²´ÇÏÀª¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤£Ç¶Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ä£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î27Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÔ¤ì¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ëº®ÀïÌÏÍÍ¡£¸½ºß£±¾¡ÇÏ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇÏ¤Ïºò½©¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê11·î23Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¡¢ÂçÊª¤ÎÁê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£548kg¤ÎÄ¶Âç·¿ÇÏ¤ÇÄ·¤Ó¤âÍºÂç¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥È¤âÌµÆñ¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ñ¥Ã¤È¥¥ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤È¾ÌÌ¡¢Ä¹¤¯»ýÂ³Åª¤Ë¿¤Ó¤ëÂÎÎÏ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï°úÂà¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤æ¤¨¡¢¤½¤ÎÅ¬À¤Ï¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»º¶ð¤«¤é£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200£í¡Ë¤ÎÍ¥¾¡ÇÏ¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢»º¶ð¤ÎÅ¬ÀÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£
¡¡¼ýÆÀ¾Þ¶â400Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½ÐÁö¤Ë¤Ï¾Þ¶â²Ã»»¤ä¸¢Íø³Í¤ê¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·ÇÏÀï¤Ç¸«¤»¤¿Áö¤ê¤«¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¤ÎÅ¬À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤·¤í¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼Âó¿Íµ¼Ô¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¢¡»©·î¾Þ¡á¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼
¢¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡á¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë
¡¡¥µ¥Î¥Î¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢£Ç·¿·³ã£²ºÐ£Ó¡Ê£¸·î24Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤³¤½£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤ÎÍÕ²´Ã°¾Þ¤ÎÆâÍÆ¤¬½¨°ï¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÆ¨¤²ÇÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÏÉ¾²Á¤ò³ä¤ê°ú¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢"º¹¤·ÇÏ¤Ë¤è¤ë¥ì¥³¡¼¥É"¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê±þ¤ÎÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÂ¾ÇÏ¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿È¿±þ¤«¤é¤Ï¡¢·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÁÇ¼Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ»º¶ð¤â¥Þ¥¤¥é¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊìÉã¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸½¥ª¡¼¥×¥óÇÏ¤Î¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤Æ£²Æ¬¤À¤±¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¤Ï2000£í°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇÛ¹ç¤«¤é¡¢µ÷Î¥¹îÉþ¤Ø¤Î·ìÅýÅªÎ¢¤Å¤±¤Ï½½Ê¬¡£¿·ÇÏÀï¤«¤é½ÀÆðÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÕ²´Ã°¾Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤ËÎÏ¶¯¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼¡ÁöÍ½Äê¤Î£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê£²·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÆ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Î²´ÇÏÏ©Àþ¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¡£¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤â"¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³ÎÄê"¤È¸À¤¤¤¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢º£¸å¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÂçÊª¤Î½Ð¸½¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¸õÊä¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Êì¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ï·ã¤·¤¤µ¤À¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é£³ºÐ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÇÏ¤¬¸«¤»¤ëÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÊì¾ù¤ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÇÏÂÎ¤âÉã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤è¤ê¡¢Êì¤Î±Æ¶Á¤Î¤Û¤¦¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À´Ë¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÀìÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ê¥«¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï£²ÃåÀËÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´°À®ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð"ÂçÊª´¶"¤òÊú¤«¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤Þ¤Ç¤Ë´°À®¤Þ¤ÇÆ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»ñ¼Á¤Ï¹â¤¯¡¢Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤ÂÎ·¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢¡»©·î¾Þ¡á¥¯¥ì¥Ñ¥¹¥¥å¥é¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë
¢¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡á¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î£³ºÐ²´ÇÏ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯"ÆÉ¤á¤Ê¤¤"¡½¡½¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤Î¼çÌò¤¬º£Æü¤ÏÃå³°¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À½Å¾ÞÀïÀþ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÂ×´§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»©·î¾Þ¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¥¯¥ì¥Ñ¥¹¥¥å¥é¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»º¶ð¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê£¸·î£³Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç£µÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½£´¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¤Ò¤¤¤é¤®¾Þ¡Ê12·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¥³¥ó¥Þ£µÉÃº¹¤Î£±Ê¬32ÉÃ£¹¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¥¨¥ê¥¹¥é¥¤¥È¤Ï¡¢1800£í¡Á2000£íÀï¤Ç£²¾¡¡£¤½¤ÎÁ´»Ð¥Þ¥ê¥¢¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæµ÷Î¥£Ç£É¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ÈÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥À¡¼¥È¤Î£Ç£ÉÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥½¥é¥¤¥È¡¢¥¯¥ê¥½¥Ù¥ê¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë£Ç¶¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡Êºå¿À¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ç£³Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥Õ¥¡¥ë¤Ê¤É¤¬½ÇÉã¡ÊÇìÉã¡Ë¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÃæµ÷Î¥¤¬¹ç¤¦·ìÅý¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¹¥»þ·×¾¡¤Á¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤»¤ëÃæ»³¸þ¤¡£¤¤Ã¤Á¤ê¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·¤Æ»©·î¾Þ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢£Ç£É½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¡¢³¤³°£Ç£É¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¢¥É¥é¤ÎÁ´Äï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·ÇÏÀï¡Ê12·î13Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃÄ¸åÊý¤Î³°ÌÜ¤òÄÉÁö¡££³¡Á£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂç³°¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÄ¾ÀþÆþ¸ý¤ÇÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¸åÂ³¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾1000£í58ÉÃ£·¡¢½ª¡Ê¤·¤Þ¡Ë¤¤£³¥Ï¥í¥ó33ÉÃ£¶¤È¤¤¤¦¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¥ì¡¼¥¹¤ò´°¾¡¤·¡¢ÂçÊª¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´·»¥ê¥å¡¼¥Ù¥Ã¥¯¡¢È¾·»¥Õ¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥·¤â¡¢ÌÀ¤±£³ºÐÁá¡¹¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ë¾è¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤â¼¡Àï¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¼ã¶ð£Ó¡Ê£±·î24Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£·»¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾åÀÑ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£