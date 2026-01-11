箱根強羅温泉で全室露天風呂付きのおすすめ宿3選　箱根の山々に癒される

宿にあるすべての客室に露天風呂が付いている箱根強羅温泉の宿を集めました。どの部屋を選んでも、チェックインしたら部屋を出ることなく露天風呂に好きなだけ浸かれる贅沢を享受できます。

【箱根強羅温泉】絶景と創作懐石が魅力のハイラグジュアリーな湯宿『源泉茶寮 玄 箱根強羅（げん はこねごうら）』

『源泉茶寮 玄 箱根強羅（げん はこねごうら）』箱根湯本駅から登山鉄道で終点まで。強羅のなかでもとくに見晴らしの良い場所に立つ「玄 箱根強羅」。ロビーから見る朝焼けも美しい

目の前に「大」の字が浮かぶ明星ヶ丘や箱根連山、さらに遠くには相模湾まで、パノラマ眺望を楽しめる高台の温泉宿。「究極のおこもりステイ」をコンセプトにした全室プレミアムタイプの客室は、リビングダイニングや寝室などにエリアが分かれ、絶景のデッキフロアに配した露天風呂には強羅の名湯が源泉でかけ流されている。

冷蔵庫内はもちろん、ロビーラウンジの飲み物は、アルコールから自分で豆を挽くコーヒーなどすべてがフリー。望遠鏡やハンモックなども備えられた室内で、飲み物を片手におこもり滞在を楽しみたい。

食事は部屋でゆっくりと。夕食は「温故知新」がテーマの旬の創作懐石料理。地元産をはじめとするこだわり素材が一工夫ある料理に仕上げられ、食の奥深さに感嘆できる。

露天風呂付き客室PICK UP！【岳（Gaku）】9万2550円〜

『源泉茶寮 玄 箱根強羅（げん はこねごうら）』【岳（Gaku）】9万2550円〜

和12畳＋リビングダイニング＋ツインルームの空間で、広さや趣が異なる同タイプの和洋室は計4室が備わる。どの部屋にもパノラマデッキに源泉かけ流しの露天風呂をしつらえ、眺望を楽しめる。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム塩化物泉

【効能】筋肉痛、関節痛、神経痛など

【客室風呂】温泉（源泉かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全18室）

［平日・休日］5万2950円〜

［休前日］5万9550円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『源泉茶寮 玄 箱根強羅（げん はこねごうら）』

【電話】0460-82-2229

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-238

【アクセス】電車／箱根登山鉄道強羅駅よりタクシーで約5分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道1号経由で約50分

【駐車場】20台

【送迎】あり（強羅駅より、要連絡）

公式サイト：https://www.gen-hakone.com/

【強羅温泉】立ち込める雅な香りと黄金色の自家源泉『箱根強羅 白檀（はこねごうら びゃくだん）』

『箱根強羅 白檀（はこねごうら びゃくだん）』【萬（Man）】7万2750円〜 眺望デッキに配した源泉かけ流しの露天風呂から、広大な自然林や遠景に箱根連山を眺められる。二間続きの客室は計6室ある

強羅温泉の中心から少し離れた湯宿は、一歩足を踏み入れると甘く白檀の香りが身体を包む。箱根の山々を一望できる高天井のロビーをはじめ、16室の客室は自然と和の融合をテーマにしつらえた。

和モダンな空間に近代日本建築を代表するデザイナーたちが手がけた銘家具を配し、デッキには約3700坪ある敷地の自然園や箱根連山を望む露天風呂がある。かすかに輝く黄金色のにごり湯は肌をすべすべにしてくれると評判で、源泉がかけ流されている。庭を眺めながら湯浴みができる大浴場も開放感があり心地よい。

夕食は箱根や伊豆の山の幸、真鶴や相模湾で獲れた海の幸を使った本格懐石料理。箱根外輪山の地下天然水を使用し、素材の味を引き出している。料理に合う地酒や全国の銘酒も豊富に揃い、飲み比べセットもおすすめ。

露天風呂付き客室PICK UP！【遥（Haruka）】4万9650円〜

『箱根強羅 白檀（はこねごうら びゃくだん）』【遥（Haruka）】4万9650円〜

眺望デッキや露天風呂から大文字焼きを観賞できる人気の一室。広縁付き和洋室で、同タイプは計2室。ほか、眺望や広さなど趣が異なる一間タイプが10室ある。

〈温泉DATA〉

【泉質】弱アルカリ性ナトリウム-塩化物泉

【効能】神経痛、関節痛、筋肉痛など

【大浴場・客室風呂】温泉（源泉かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全16室）

［平日・休日］3万9750円〜

［休前日］4万6350円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『箱根強羅 白檀（はこねごうら びゃくだん）』

【電話】0460-87-0010

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297-5

【アクセス】電車／箱根登山鉄道小涌谷駅よりタクシーで約5分、車／小田原厚木道路小田原ICより国道1号経由で約30分

【駐車場】16台

【送迎】あり（小涌谷駅より。前日までに要予約）

公式サイト：https://www.byakudan.co.jp

【箱根強羅温泉】特別な日の滞在を豊かにする隠れ宿『絶景と美食の隠れ宿 HAKONE NICA（はこね にか）』

『絶景と美食の隠れ宿 HAKONE NICA（はこね にか）』【プレミアムツイン】6万150円〜 窓の開閉が自在な石造りの半露天風呂は全室に備わる。湯船から早雲山や強羅の風景、晴天時には富士山も望める

重厚な門構えのエントランスをくぐり館内に入ると、強羅温泉や箱根のパノラマが目の前いっぱいに広がる。非日常感たっぷりの全8室の宿は、美食と絶景を楽しめる「記念日のためのアニバーサリーホテル」をテーマに掲げ、ゲスト個々の要望に合わせたもてなしが好評を博している。

スモールラグジュアリータイプの全客室にはかけ流しの強羅温泉が注がれる半露天風呂がつき、箱根の山々を眺めながらの湯浴みは最高の一言に尽きる。

絶景のダイニングで味わう夕食は箱根西麓牛や相模湾の魚介、近隣の新鮮な野菜を使ったフレンチと和のフュージョンスタイル。酒類は持ち込みもOKで、事前に伝えれば酒に合うオンリーワンの一皿を仕立ててくれる。記念日の滞在ならディナーはぜひルームサービスで。まさに特別な時間に酔う一夜となる。

露天風呂付き客室PICK UP！【プレミアムハリウッドツイン】6万150円〜

『絶景と美食の隠れ宿 HAKONE NICA（はこね にか）』【プレミアムハリウッドツイン】6万150円〜

50平方メートルのツインルームは、リビング＋ベッドルームの造り。早雲山や強羅の眺めを正面に望むバルコニーには、かけ流しの半露天風呂を設置。同タイプは計4室。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム-塩化物泉ほか

【効能】筋肉痛・関節痛・神経痛など

【客室風呂】温泉（源泉かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【半露天風呂付き客室】（全8室）

［平日・休日］6万150円〜

［休前日］7万7150円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『絶景と美食の隠れ宿 HAKONE NICA（はこね にか）』

【電話】0460-85-0880

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町宮城野1358-35

【アクセス】電車／箱根登山鉄道強羅駅から車で約7分 車／東名高速道路御殿場ICから約25分

【駐車場】8台

【送迎】あり（強羅駅またはバス停「宮城野営業所前」より、要事前予約）

公式サイト：https://hakone-nica.com/

※2025年10月時点の情報です

