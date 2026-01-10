1月8日、モデルでレースクイーンの片瀬亜乃が自身のXを更新し、意外な告白をして話題となった。

《40歳の最年長レースクイーンです！ 今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました》

年齢非公表だった片瀬がまさかの“実年齢”を告白したのだ。片瀬はさらに

《レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました。今回公表することにしたのは、いくつになってもやりたいことをして、着たい服を着れて、そしてこれから歳を重ねる女の子に40歳になってもまだまだずっと楽しく生きていけるよって言う事を伝えたかったからです》

片瀬はその抜群のルックスでモデル、レースクイーンとして活躍するだけでなく、自ら経営するモデル事務所の社長でもある。事務所にはモデルやコンパニオン、MCまで所属し、1社でイベントを行えるほどだ。

「1月8日の年齢告白ポストはあっという間にバズり、現在188万インプレッションを叩き出しています。片瀬さんのオフィシャルブログを遡ってみると2013年に現在の芸名で活動を始めています。それ以前も別名義でレースクイーンやキャンギャルをしていたため、少なくとも15年以上のキャリアがあると思われます。20歳前後でモデル仕事を始めたとすると20年選手。しかし“20代にしか見えない”と多くの人がポストしているように、そのルックスは衰え知らずです」（芸能記者）

年齢を明かすとともに《ガッカリされた方も中にはいるかと思いますが》と綴ったが、Xでは絶賛が鳴り止まない。

《素晴らしいと思います。時代も変わって若いことが全てではないし、特に同性の方からのファンも増えるんじゃないでしょうか？》

《初めまして！年齢に縛られず活動する姿かっこいいです！憧れます》

こうした肯定的な受け止め方がほとんどだ。

「体型キープに肌の手入れ、メイク方法など超絶的な努力がなければ現在のルックスを維持するのは不可能でしょう。多くの人は片瀬さんの姿から“見えない努力”を感じ取っているようです。そもそも、あらゆる分野で偏見が取り払われつつある現代で、40歳でモデルとして活動することは称賛されこそすれ、否定されることはないでしょう。実年齢を告白したことはむしろ冠がひとつ増えたようなもので、今後は仕事のオファーも増加するのではないでしょうか」（前出・記者）

50代、60代になっても“好きに生きる”ことが当たり前の時代になってほしいものだ。