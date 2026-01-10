横浜F・マリノス は10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」で着用するユニフォームを発表した。フィールドプレーヤー1stは青、2ndは白をベースとし、いずれもトップパートナー契約を結ぶ日産自動車株式会社のロゴがシャツ中央に大きく描かれている。公式サイトによると、1stのコンセプトは「BELIEF IS ENGINE - 信念は原動力」。クラブは「苦しいシーズンを戦い抜き、互いに支え、乗り越えてきた横浜F・マリノス。その中心にいつもあったのは、このクラブを信じ続けてきた人々の『信念』だ。その揺るぎない想いこそが横浜F・マリノスを動かすエンジンとなり、クラブは前へ、さらにその先へと走り続ける」と紹介した。





また、2ndは「ENGINE IN MOTION - 信念が動き出す」とし、「どんな時もクラブを支え続けてきた人々の『信念』。それは、クラブを動かすエンジンであり、限界を超えて前へ進むための原動力だ。そのエンジンが動き出すとき、クラブは新たな飛躍を遂げる。その瞬間を象徴するように、クラブの象徴であるカモメを『飛躍』のモチーフとしてデザイン。信念が翼となり、クラブとともに空へと押し上げる」と説明している。新ユニフォームをお披露目したクラブ公式X(@prompt_fmarinos)には「カッコいい」「日産の胸スポンサー、そう来ましたか」「NISSANのロゴのインパクトよ」「斬新」「攻めたデザイン」「(OPELのロゴが大きく入っていた往年の)ACミラン思い出した」「(2ndに対して)めちゃレアルやん」「マドリーすぎる」などの声が寄せられた。