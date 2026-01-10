ストック買いしたいほど愛してます！家中使えてピッカピカ！新感覚の100均お掃除グッズ

手をそのまま掃除道具として、家のあちこちのお掃除に使える便利グッズをダイソーで発見！広い面も細かい隙間も、掃除道具を持ち替えず、思いついた場所をそのまま拭き上げることができます。掃除のハードルを下げたい人や、気づいたときにサッと動きたい人におすすめで、ついで掃除にもぴったりのアイテムです。

商品情報

商品名：除菌ができる お掃除用 ウェット手袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：25cm×25cm（フリーサイズ）

内容量：2枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580417013825

手袋型でお掃除しやすい！ダイソーの『除菌ができる お掃除用 ウェット手袋』

掃除って、気合を入れないとなかなか始められないもの。

でも、レンジを使ったあとや、床に落ちたホコリが目に入った瞬間など、「今ちょっとだけ拭きたい」タイミングは意外と多いですよね。

そんなときに便利なのが、手袋タイプのお掃除アイテム。

掃除グッズ売り場で見つけて、手にはめてお掃除できる手軽さに惹かれて、試しに買ってみました。

袋から出すと、絞れば水気が滴るほどしっとり。

アルコールと防カビ成分配合で、無香料なのも使いやすいポイントです。

フリーサイズで左右兼用だから、両面無駄なく使ってお掃除できます。

手袋は2層構造になっていて、真ん中に手を入れて装着します。ゴシゴシ擦っても破けない丈夫な作りが◎

使える場所は多岐にわたります。水拭きできないものなどに注意すれば、家中の掃除に使える万能さです。

筆者は電子レンジ、掃除機、窓・サッシの掃除に使ってみました。

レンジの庫内は、手のひらを使って壁面を広範囲に拭けます。

溝はや段差は指先でなぞるだけ！細かい部分まで掃除しやすいです。

広い面も狭い部分も複雑な形も掃除しやすい！ついで掃除にぴったり！

ホコリが溜まりがちな掃除機の掃除にも便利。凹凸のある複雑なパーツも、手のひらや指先で撫でるように拭くだけで、簡単にお手入れ完了です。

掃除機のノズルなどは、掴んでスーッと滑らせる感覚で汚れが取れていきます。

布やシートよりも、手の感覚を活かしてお掃除できるのがGOOD！

窓や網戸、サッシの掃除にも使ってみました。ここでも手袋型が活躍！

サッシの溝は指でつまむようにして一気に拭き上げられます。

ゴシゴシこすっても破ける気配がなく、汚れ落ちも十分。

ガラス面は手のひら全体を使って大きく拭き上げられるので、手早くお手入れが完了します。

しっとり感が最後まで続くので、あちこち掃除しても途中で頼りなくならないのも好印象でした。

今回は、ダイソーの『除菌ができる お掃除用 ウェット手袋』をご紹介しました。

気になったときにさっと拭き掃除できて、除菌・防カビ効果までプラスできるのが嬉しいですね。

気になった方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。