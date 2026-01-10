ストック買いしたいほど愛してます！家中使えてピッカピカ！新感覚の100均お掃除グッズ
商品情報
商品名：除菌ができる お掃除用 ウェット手袋
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：25cm×25cm（フリーサイズ）
内容量：2枚入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4580417013825
手袋型でお掃除しやすい！ダイソーの『除菌ができる お掃除用 ウェット手袋』
掃除って、気合を入れないとなかなか始められないもの。
でも、レンジを使ったあとや、床に落ちたホコリが目に入った瞬間など、「今ちょっとだけ拭きたい」タイミングは意外と多いですよね。
そんなときに便利なのが、手袋タイプのお掃除アイテム。
掃除グッズ売り場で見つけて、手にはめてお掃除できる手軽さに惹かれて、試しに買ってみました。
袋から出すと、絞れば水気が滴るほどしっとり。
アルコールと防カビ成分配合で、無香料なのも使いやすいポイントです。
フリーサイズで左右兼用だから、両面無駄なく使ってお掃除できます。
手袋は2層構造になっていて、真ん中に手を入れて装着します。ゴシゴシ擦っても破けない丈夫な作りが◎
使える場所は多岐にわたります。水拭きできないものなどに注意すれば、家中の掃除に使える万能さです。
筆者は電子レンジ、掃除機、窓・サッシの掃除に使ってみました。
レンジの庫内は、手のひらを使って壁面を広範囲に拭けます。
溝はや段差は指先でなぞるだけ！細かい部分まで掃除しやすいです。
広い面も狭い部分も複雑な形も掃除しやすい！ついで掃除にぴったり！
ホコリが溜まりがちな掃除機の掃除にも便利。凹凸のある複雑なパーツも、手のひらや指先で撫でるように拭くだけで、簡単にお手入れ完了です。
掃除機のノズルなどは、掴んでスーッと滑らせる感覚で汚れが取れていきます。
布やシートよりも、手の感覚を活かしてお掃除できるのがGOOD！
窓や網戸、サッシの掃除にも使ってみました。ここでも手袋型が活躍！
サッシの溝は指でつまむようにして一気に拭き上げられます。
ゴシゴシこすっても破ける気配がなく、汚れ落ちも十分。
ガラス面は手のひら全体を使って大きく拭き上げられるので、手早くお手入れが完了します。
しっとり感が最後まで続くので、あちこち掃除しても途中で頼りなくならないのも好印象でした。
今回は、ダイソーの『除菌ができる お掃除用 ウェット手袋』をご紹介しました。
気になったときにさっと拭き掃除できて、除菌・防カビ効果までプラスできるのが嬉しいですね。
気になった方は、ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。