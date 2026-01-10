「フランケンシュタイン」女優が衝撃告白 10代の頃は「身につけてるもの全部が盗んだ物」だったことも
「フランケンシュタイン」が記憶に新しい女優のミア・ゴスが、10代の頃は常習的に万引きをしていたことを明かした。W マガジンのインタビューで、思い出に残る傷について聞かれたミアは「あるわ」と笑いながら語り始める。「14歳のとき、ロンドンのカフェ、コスタでミートボールサンドを盗んだの。家のオーブンで温めようとしたら火傷して、その跡が残ってるの」と率直に告白。さらに「当時は本当にいろんな物を盗んでた。ヘアバンド、イヤリング、タイツ、靴…身につけてるもの全部が盗んだ物だった時期もあるわ」と振り返る。ただし香水を盗んで捕まったことで「さすがにやめた」という。
現在32歳のミアは、仕事を得るためなら話を盛ることも辞さないタイプだという。「欲しい役があるなら、ほぼ何でも嘘をつくわ。乗馬も中国語もタップダンスも？ もちろん、ずっと情熱を注いできた特技ってことにする」と、ユーモアを交えて語った。
（BANG Media International／よろず～ニュース）