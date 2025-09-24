クリスチャン・ベールが“フランケンシュタインの怪物”を演じる、モンスター映画『ザ・ブライド！（原題：The Bride!）』のティザー予告編が米国で公開された。 1930年代、シカゴ。孤独なフランケンシュタインは、先進的な科学者ユーフロニアス博士に「自分の伴侶を創ってほしい」と依頼する。2人は殺害された若い女性を蘇らせ、“ブライド（花嫁）”を生み出した。やがて、彼らの想像を超える事態が巻