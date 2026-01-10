冬の食卓に欠かせない春菊。独特の香りとほろ苦さが魅力の春菊ですが、鍋料理だけに使うのはもったいないんです！実は、パスタとの相性も抜群。和のイメージが強い春菊が、オリーブオイルやクリームと合わさると、驚くほど洋風の味わいに変身しますよ。栄養価が高く、彩りも鮮やかな春菊を使って、いつものパスタをワンランクアップさせましょう。今回は、E・レシピで人気の春菊パスタレシピランキングTOP3をご紹介します！■【人気レシピNo.1】春菊の魅力が詰まった「春菊とアサリのパスタ」







【材料】（2人分）



春菊（菊菜） 1/2束

アサリ(砂出し) 200g

ベーコン 2枚

ニンニク(薄切り) 1片分

赤唐辛子(刻み) 1本分

スパゲティー 160g

塩 20g

白ワイン 80ml

塩 少々

オリーブ油 大さじ 2



【下準備】



1、春菊はきれいに水洗いし、熱湯でサッとゆでる。冷水に取って水気を絞り、長さ3〜4cmに切る。







2、アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げておく。 ベーコンは幅1cmに切る。







【作り方】



1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる。







2、スパゲティーをゆでる間に具を準備する。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて弱火にかける。香りがたったらベーコンと赤唐辛子を入れて炒める。







3、アサリと白ワイン、塩を加えて蓋をし、弱火で蒸す。口が開いたらアサリを取り出しておく。







4、フライパンにスパゲティーと春菊を加え、煮汁とからませながら水分がなくなるまで強火で加熱する。器に盛り、アサリをのせる。







【No.2】冬のごちそう「カキのクリームパスタ」







【材料】（2人分）



スパゲティー 180~200g

塩 18~20g

生カキ(加熱用) 150g

シメジ 1/2袋

春菊（菊菜） 1/2~1束

バター 20g

小麦粉 大さじ 1.5

生クリーム 100ml

牛乳 120~130ml

塩コショウ 少々



【下準備】



1、生カキはザルに入れて分量外の塩水で振り洗いし、そっと水気を拭き取り、分量外の小麦粉を薄くまぶす。



カキは身が柔らかいので、ザルでやさしく振り洗いして下さい。







2、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。春菊は葉を摘み取り、食べやすい長さに切る。







【作り方】



1、スパゲティーはたっぷりの分量外の熱湯2000mlに塩を入れ、指定時間通りにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。







2、フライパンにバター10gを入れて弱めの中火にかけ、バターが溶けたら生カキを加えてカリッと焼き、いったん取り出す。







3、残りのバターを入れてシメジを炒め合わせ、さらに小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。







4、牛乳と生クリームを合わせ、それを(3)へ少しずつ加えながら混ぜ、トロミがついたら春菊を加えて塩コショウで味を調える。







5、ゆで上がったスパゲティー、(2)の生カキを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



トロミは牛乳の量を変えることで調節できます。様子をみながら増減してくださいね。



【No.3】ヘルシー派に嬉しい「キノコと春菊のパスタ」







【材料】（2人分）



マッシュルーム(生) 4個

エリンギ(小) 1本

春菊（菊菜） 1/2束

ベーコン(厚切り) 1枚

ニンニク(薄切り) 1片分

赤唐辛子(刻み) 1/2本分

スパゲティー 160g

塩 20g

塩 少々

粗びき黒コショウ 少々

オリーブ油 大さじ 2



【下準備】



1、マッシュルームは石づきを切り落として汚れを拭き取り、縦薄切りにする。エリンギは長さ4cmに切り、さらに薄切りにする。







2、春菊は熱湯でサッとゆでる。冷水に取って水気を絞り、長さ3〜4cmに切る。ベーコンは幅1cmに切る。







【作り方】



1、鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示のゆで時間の1分前にザルに上げ、水気をきる(ゆで汁は少し残しておく)。







2、スパゲティーをゆでている間にフライパンにオリーブ油、ニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら赤唐辛子、マッシュルーム、エリンギ、春菊、ベーコンを加えて炒める。







3、スパゲティーとゆで汁大さじ2を加え、かき混ぜながら強火で加熱する。塩、粗びき黒コショウで味を調え、器に盛る。







堂々の第1位に輝いたのは、アサリの旨味と春菊の香りが絶妙にマッチした一皿です。白ワインで蒸したアサリから出る濃厚なエキスに、春菊のほろ苦さが加わって、まるでレストランのような本格的な味わいに。15分で完成する手軽さも人気の理由です。春菊は洋食にも使えるんだという発見と、彩りの良さで食卓が華やぐこと間違いなし。ニンニクと赤唐辛子のアクセントが効いていて、ペペロンチーノ風に仕上げたい時にもぴったりですよ。■【2位以降も絶品ぞろい】春菊の人気パスタレシピ第2位は、カキと春菊とクリームという贅沢な組み合わせ。濃厚なクリームソースにカキの旨味がとろ〜り溶け込み、そこに春菊のほろ苦さが絶妙なアクセントをプラスします。シメジも加わって、きのこの食感も楽しめる一品です。787Kcalとボリューム満点なので、寒い日のメインディッシュに最適。できたてアツアツを召し上がれ！第3位は、シンプルで飽きのこないペペロンチーノスタイル。マッシュルームとエリンギ、厚切りベーコンに春菊を合わせた、素材の味を活かした一品です。油とゆで汁を乳化させるテクニックで、油っぽくならずにまろやかな味わいに仕上がります。カロリーも483Kcalと控えめで、ランチにもぴったりですね。■春菊パスタで広がる、毎日の食卓春菊パスタは、おもてなしランチにも、忙しい日の夕食にも活躍してくれます。春菊は下茹でしておけば冷蔵庫で2〜3日保存できるので、作り置きしておくと便利ですよ。残った春菊はサラダやナムル、おひたしなど、和食にもアレンジ自在。今年の冬は、春菊をもっと自由に、もっと美味しく楽しんでみませんか？(E・レシピ編集部)