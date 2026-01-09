¸Å¶¶µü¸è¤Ë¸ÅÁã¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Éüµ¢¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡©¡Ä¥ì¥ó¥¿¥ëÌÜ»Ø¤·¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È¸ò¾ÄÃæ¤«
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£8Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¸Å¶¶¤Ï2021Ç¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»165»î¹ç½Ð¾ì85¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ÈÆÀÅÀ²¦¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥ì¥ó¥Ì¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¡¢²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏ¤Ç¤ÏËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹ç½Ð¾ì¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Û¤í¶ì¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï25»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¥´¡¼¥ë¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯3·î°ÊÍèÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Å¶¶¤À¤¬¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ÅÁã¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ØÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È¸ò¾ÄÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¸Å¶¶¤ò½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤Ï¸ÅÁãÉüµ¢¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×4Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£20»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¸½»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¥Ï¡¼¥Ä¤È¡Ö6¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î»ÃÄê3°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤ËÇÔÀï¡£ºòÇ¯10·îËö¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼Á°´ÆÆÄ¤Ï8»î¹ç¤Ç2¾¡6ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
