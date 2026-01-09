ChatGPTが「専属の健康アドバイザー」に　医療記録やアプリと連携する新機能「ChatGPT Health」発表

OpenAIは1月7日、ChatGPTの新機能として「ChatGPT Health（ChatGPT ヘルスケア）」を発表しました。

これはChatGPT内に設けられる、健康に関する会話のための専用スペース。通常のチャットとは隔離された環境で、よりパーソナライズされた健康管理のサポートを受けることができるようになります。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 自身のパーソナルデータに基づいたアドバイス

本機能の最大の特徴は、ユーザー自身の健康情報と連携できる点です。電子健康記録（EHR）や、iOSの「Apple ヘルスケア」、さらには「MyFitnessPal」「Function」といったウェルネスアプリに接続可能（※一部機能は米国のみ、またはiOS必須）とのこと。

これにより、「最近のコレステロール値の推移はどう？」「来週の診察に向けて、最新の血液検査結果を要約して」「出産後に運動を再開したいが、どのように取り組めばよいか」といった質問に対し、一般論ではなく、自身のデータを踏まえた回答が提示されるとしています。

複数の場所に分散して管理されがちな健康情報をChatGPTが整理し、状況把握や検討を支援する、そうした役割が想定されているようです。

■ 「学習には使用しない」徹底したプライバシー保護

健康情報という極めてセンシティブなデータを扱うため、セキュリティ対策も強化されています。「ChatGPT Health」は独立したスペースとして設計されており、ここでの会話やデータは他のチャットとは分離して保存され、このスペースでの会話データはOpenAIのモデル学習には一切使用されません。

開発にあたっては医師と連携しており、260人以上の医師からのフィードバックを反映。臨床基準に基づいた評価フレームワーク「HealthBench」も採用されているとのことです。ただし、あくまで「医療ケアを支援するためのツール」であり、診断や治療を行うものではなく、医師の代わりになるわけではない点には注意が必要です。

■ ウェイティングリスト登録受付中

現在は少人数の初期ユーザーを対象に提供を開始しており、数週間以内にWeb版およびiOS版の全ユーザーへ拡大予定とのこと。いち早く体験したいユーザー向けに、公式サイトではウェイティングリスト（待機リスト）への登録受付が始まっています。

「AIに健康相談」が当たり前になる未来が、もうそこまで来ているのかもしれません。

Introducing ChatGPT Health - a dedicated space for health conversations in ChatGPT. You can securely connect medical records and wellness apps so responses are grounded in your own health information. Designed to help you navigate medical care, not replace it. Join the… — OpenAI (@OpenAI) January 7, 2026

＜参考・引用＞

OpenAI（@OpenAI）

OpenAI公式HP「ChatGPT ヘルスケアが登場」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026010902.html