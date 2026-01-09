エスティマの後継車「シエナ」とは！

トヨタが北米市場を中心に展開する「シエナ」は、かつて日本でも親しまれた「エスティマ（北米名：プレビア）」の系譜を継ぐミニバンです。

1997年の登場以来、広大な室内空間と高い実用性を武器に独自の進化を遂げてきました。

現行モデルは2021年にフルモデルチェンジした4代目にあたりますが、全長約5180mm×全幅約2000mmと、日本で人気の高級ミニバン「アルファード」（全長4995mm×全高1850mm）よりも大きい圧巻のボディを誇ります。

このコンソールは見た目の美しさだけでなく、下部に大型の収納スペースを設けるなど実用性も持ち合わせました。

パワートレインには2.5リッターエンジンにモーターを組み合わせた、システム出力245馬力のハイブリッドシステムを全車に搭載。FFだけでなく、前後輪のトルクを緻密に制御する4WDも用意され、高い走行安定性と環境性能を両立させています。

このシエナの最新版となる2026年モデルが、2025年10月23日にトヨタの米国法人から発表されました。

最新モデルでは、「LE」から「プラチナ」まで全6タイプのグレードが展開され、全体的に装備内容が底上げされています。

例えば、ベースグレードの「LE」ではパワーリアドアや8スピーカーオーディオが標準化され、ミドルグレードの「XSE」では12スピーカーのJBLプレミアムオーディオが標準装備となりました。

また、最上級グレードには車載掃除機や冷蔵庫といった、長距離ドライブに嬉しいユニークな装備も備わっています。

ボディカラーの面では、力強い新色「ヘビーメタル」が多くのグレードに設定されたほか、アウトドア仕様の「ウッドランドエディション」に新色が加わりました。

安全面においても、歩行者検知機能付きの衝突回避支援などを含む「Toyota Safety Sense 2.0」を全車に標準装備し、最新の安全基準を満たしています。

米国でのシエナ 2026年モデルの価格は4万120ドル（日本円で約628万円）から。発売は2026年1月です。