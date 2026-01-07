ワンパンで時短＆旨味凝縮◎「激突メシあがれ」で白菜パスタを審査員が絶賛！対決を制覇したのは…!?

白菜対決を制したのは新米幸せママ♡さん！

1月7日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気ユーザー3名が出場。

「あしたマネしたい白菜レシピ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。

三者三様のアイデア料理が出揃い、厳正なる審査の結果、この白菜対決を制したのは「時間や労力をかけなくてもおいしい！」をモットーにした料理が人気の新米幸せママ♡さんこと石川さんでした！

新米幸せママ♡さんが考えた白菜レシピとは？

今回の対決で新米幸せママ♡さんが考案したレシピは2品。新米幸せママ♡さんらしいお手軽な調理方法で、白菜の魅力を引き出しています。

試作を重ねて完成した新米幸せママ♡さんの絶品白菜レシピを見てみましょう！

1. うまみ凝縮！「塩もみ白菜のワンパン和風パスタ」

ファースト・ステージでは、白菜の「新定番レシピ」を 1 か月の試作を経て発表します。新米幸せママ♡さんは、フライパンひとつで作れる和風パスタを披露しました。

白菜はあらかじめ、ザク切りにした葉と白い部分をまとめて袋に入れ、塩もみしておきます。保存もきくので、いつでも使えるようにたくさん仕込んでおくのがオススメだといいます。

まずフライパンで豚バラ肉を焼き、パスタとお湯を加えて3分ゆでます。次に、きのこ、塩もみをした白菜の順でフライパンに入れます。

火が通りすぎないよう白菜を上にすることで、加熱してもクタっとならずシャキっと仕上がります。

味付けに使うのは、お手軽にチューブのにんにくとめんつゆだけ。見た目はボリューム満点ですが、白菜をたっぷり使っているので、パスタの量は70gと少なめなのもポイントです。

フタをしたら、あとは煮込むだけ！

塩もみで食感と旨味が増した白菜が主役。ノンオイルでも、豚バラの油でコク深くマイルドな仕上がりに。旨味たっぷりのきのこが豚バラと共に、白菜の味を最大限に引き立てます。

2. 10分で具だくさん！「白菜の和風コールスロー」

セカンド・ステージでは、ギャル曽根家で余りがちな食材20種類と白菜を使って、調理時間10分の「時短レシピ」を創作しました。

新米幸せママ♡さんが選んだ余り物の食材は、ねぎ・油揚げ・りんご・ちくわ・小松菜。

白菜はザク切りして塩もみをし、シャキシャキ食感に。ネギと油揚げを軽く焦げ目をつけて炒めます。

マヨネーズ・かつお節・しょうゆなどの合わせ調味料で、塩もみした白菜・りんご・ちくわ・小松菜を和えます。

その上に、炒めたネギと油揚げを盛り付け、かつお節をかけたら完成。

りんごの酸味や、炒めたネギと油揚げの香ばしさがアクセントに。手早く仕上げながらも、技の光るひと品に仕上がりました。

優勝した新米幸せママ♡さんから読者へメッセージ

このたびの優勝にあたり、新米幸せママ♡さんからコメントをいただきました。





まず、ファースト・ステージを振り返っての感想を教えていただきました。

「ファースト・ステージでは、必要最低限の調味料で素材の味を引き立てることを意識しました。塩もみという簡単な工夫で、白菜本来のシャキシャキ食感を引き出せます。塩もみすることで味しみもよくなり、火のとおりも早くなるため、時短にもつながるんです」

セカンド・ステージの10分以内即興料理対決では、鍋やクリーム煮が主流の白菜を、生食で使うレシピを考えました。

「生食ならではの白菜のシャキシャキ感、甘みを出したい一方で、そのままだと水分が多すぎて水が出てしまいます。『白菜の漬物ならそんなことないのにな』と思いました。じゃあ、漬物のイメージを入れた和風テイストなサラダを作ってみようと。そして完成したのが、『10分で具沢山！白菜の和風コールスロー』です」

最後に、クックパッドニュースの読者の方へメッセージをいただきました。

「おいしかったものは覚えておきたくて、料理の写真を撮るのが昔から好きでした。自分で作っておいしく出来たものの作り方を、いつでも思い出せるように始めたのがクックパッドでした。自分のための覚え書きだったのですが、今では沢山の方に見ていただいて、ありがたいことにつくれぽも沢山いただいています。簡単なのに想像以上においしく仕上がるように食材の組み合わせを工夫し、誰もが自分の料理に出来るようなレシピをあげていきたいと思います」

新米幸せママ♡さんのシンプルかつアイデアあふれるレシピを、ぜひ実際に作ってみてくださいね！

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

1月12日(月)に再放送！『あしたマネしたい白菜レシピ』

審査員は、馬場裕之さん（ロバート）・近藤春菜さん（ハリセンボン）・ギャル曽根さん。「あしたマネしたい白菜レシピ」をテーマに、大手レシピ投稿サイトで大人気の３人が超実践的かつアイデア満載の白菜料理を披露！葉から芯まで、うまみ・あま味も存分に生かした絶品の数々に、審査員も驚き＆感動！さらに、冷蔵庫の余りものと白菜を使って即興で一品作る新企画も。１０分足らずで出来るとは思えないほどおいしい時短料理とは？





番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：あしたマネしたい白菜レシピ



放送日：2026年1月7日(水)19:57〜/ 再放送：2026年1月12日(月)23:50〜



審査員：ギャル曽根さん ハリセンボン 近藤春菜さん ロバート 馬場裕之さん



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、アンミカ



