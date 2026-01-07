穴あき病で治療中のライギョ、豪快な食事シーンに安堵の声
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョを１週間薬漬け！どんな変化が…？【やせすぎ雷魚100日目】」と題した動画を公開しました。動画では、痩せすぎの状態から飼育を始めたライギョが100日目を迎えたものの、「穴あき病」の疑いで治療を受けている現在の様子が報告されています。
動画に登場するのは、飼育を始めて100日目を迎えたライギョ。記念すべき日ですが、実は数日前から「穴あき病」の疑いがあり、薬浴治療を行っているとのこと。薬浴を開始して1週間が経過しましたが、目の周りにできている小さな穴に大きな変化は見られないようです。動画では1週間前の映像と比較していますが、症状はあまり変わっていないように見えます。
投稿主は、薬浴期間を当初の予定より延長し、10日間続けることを決めました。薬浴中は水質悪化を防ぐため絶食させるのが一般的ですが、このライギョはもともと痩せているため、体力を考慮しておやつ程度の餌を与えています。餌の「カーニバル」や「クリル」を見せると、ライギョは力強い食欲を発揮。勢いよく餌に食らいつく姿からは、病気に負けない生命力が感じられます。
本来は飼育100日目を記念し、飼育初期と現在の体型の変化を比較する予定だったそうですが、治療を優先するため延期に。治療が無事に終わり、元気になった姿での比較動画が待たれます。病気と闘いながらも懸命に生きるライギョの姿に、応援したくなる動画となっています。
動画に登場するのは、飼育を始めて100日目を迎えたライギョ。記念すべき日ですが、実は数日前から「穴あき病」の疑いがあり、薬浴治療を行っているとのこと。薬浴を開始して1週間が経過しましたが、目の周りにできている小さな穴に大きな変化は見られないようです。動画では1週間前の映像と比較していますが、症状はあまり変わっていないように見えます。
投稿主は、薬浴期間を当初の予定より延長し、10日間続けることを決めました。薬浴中は水質悪化を防ぐため絶食させるのが一般的ですが、このライギョはもともと痩せているため、体力を考慮しておやつ程度の餌を与えています。餌の「カーニバル」や「クリル」を見せると、ライギョは力強い食欲を発揮。勢いよく餌に食らいつく姿からは、病気に負けない生命力が感じられます。
本来は飼育100日目を記念し、飼育初期と現在の体型の変化を比較する予定だったそうですが、治療を優先するため延期に。治療が無事に終わり、元気になった姿での比較動画が待たれます。病気と闘いながらも懸命に生きるライギョの姿に、応援したくなる動画となっています。
関連記事
【衝撃の食事シーン】空腹のライギョ、佐賀牛の心臓を丸呑みする豪快な食べっぷり
豪快すぎる食事風景 ライギョが高級食材イセエビを丸ごと“吸引” 圧巻の光景に驚き
【爆食】痩せすぎライギョ、特定外来生物を次々と丸呑み
チャンネル情報
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属