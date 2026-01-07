７日放送のフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、栃木県の県立高に通う男子生徒がトイレとみられる場所で他の生徒に暴行を加える約９秒間の動画がＳＮＳ上で投稿され拡散している問題で同県の福田富一知事が６日に会見。怒りをあらわにした上で７日中に情報をまとめ発表するように指示したことを明かしたことを報じた。

コメンテーターで出演の元競泳日本代表の入江陵介氏は「今、ＳＮＳでは、いじめの問題もそうですし、バイトとかでも炎上すると、すぐ特定されたりとか、すごく広まりやすいなという印象があります」とまず発言。

その上で「いじめというか今回の場合は暴力であって…。背景はまったく分からないものなんですけど、いじめの根本、被害者、加害者ではなく、なんで、いじめが起こってしまうのか。なんで、いじめをしてしまうのか。そこを直していかないとどうにもならないと思いますし、周りで見ている生徒たちも何もせずに棒立ちになって動画を撮っているというのは、僕の今までの学生生活で周りにそういった雰囲気の友達がいなかったので、なんで、そういう雰囲気になってしまったのかというところが今後の課題になってくるかなと思います」と話していた。