頭脳明晰（めいせき）のルーキーにぴったりの相棒と、新生活をスタートさせる。阪神のドラフト3位・岡城（筑波大）は、何と使い込まれた英和辞典を携えて入寮。大学受験を一緒に戦った思い出の品とともに、今度はプロの荒波へとこぎ出す。

「電子辞書とかもあったけど、自分はなぜか紙（の辞書）にこだわって、大学4年間もずっと持っていた。（大学入学後は）特に使う機会はなかったけど、一つのお守りみたいな感じです」

岡山県内屈指の進学校・岡山一宮から一般入試で国立の筑波大に現役合格。ボロボロになった英和辞典には、無数の努力の跡が刻み込まれていた。一度調べた英単語は蛍光ペンで線を引き、次に開いた時にひと目で分かるように工夫。「自分が分からない単語がピックアップされていくので、それが良かったな」とフル活用した。

「英語はもうしゃべれないです」と照れ笑いを浮かべたが、高校時代から英語は得意教科。大学入学共通テストの全7教科でも、一番成績が良いのは英語だったという。大学4年間でブランクはあるものの、「もう一回勉強してしゃべれるように」と意欲を示した。

英語を駆使できれば、コミュニケーションの輪は広がる。明るい性格で、大学では自他共に認めるムードメーカー。「言語とかにとらわれて、幅が広がらないのはもったいない。（外国人選手とも）積極的に話しかけていけたら」と、異文化交流を技術向上に役立てる構えでいる。

50メートル走5秒82の俊足を最大の武器として、走攻守を兼ね備えた逸材。「センターでのスタメン出場というのを一つ大きな目標にして頑張っていきたい」と大きな目標を掲げ、プロの世界へ乗り込む。（山手 あかり）