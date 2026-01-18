大学入学共通テストは18日、2日目が行われていますが秋田大学の会場では試験の開始時間が7分遅れるトラブルがありました。秋田大学によりますと午前中に行われた「理科」の試験の1つの教室で試験開始時間が7分繰り下げられました。試験監督者による事前の説明に時間がかかったためとしています。この教室では理科を2科目受ける受験生が対象で続けて行われた2科目目の開始時間も6分繰り下げとなりましたが、大きな混乱はありません