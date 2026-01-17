大学入試センターによると、１７日に始まった大学入学共通テストで、札幌北高校の試験会場（札幌市）では地理歴史・公民で試験場の天井から電子音のような異音が発生したため、受験生２９人を別室に移動させ、試験時間を２５分繰り下げて実施した。異音の原因は不明という。東京芸術大（東京都）と専修大（川崎市）では地理歴史・公民で、本来は２科目受験予定の受験生計４人を誤って１科目受験生の控室に通したため、試験時間