2026年1月17、18日に実施された「大学入学共通テスト」をAIの「チャットGPT」に解かせたところ、9科目で満点、15科目の平均得点率は97％だった。満点科目が出たのは初めてだ。苦手な科目「国語」でも90％と高い1月21日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で取り上げ、東京大卒の斎藤幸平氏（東京大大学院准教授）と安部敏樹氏（「リディバ」代表）の二人がちょっと悔しそうにコメントした。AIが満点を取ったのは「