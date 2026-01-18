―［貧困東大生・布施川天馬］― 昨日土曜日と今日は、受験生にとって待ちに待った、もしくは絶対に来てほしくなかっただろう特別な休日。なぜなら、大学入学共通テストの本番が実施されるからです。かつて複雑化する大学個別試験へのアンチテーゼとして、「ある程度共通の学力を測る」ために導入された共通一次試験、それを継いだセンター試験。そして、その後に続いた現在の「共通テスト」は、思考力を問う目的を強めた