今井達也がＷＢＣ不参加へ「忙しい」「家族のこともある」 アストロズ入団会見で明言
西武からポスティングシステムでアストロズ入りが決まった今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、米テキサス州ヒューストンの本拠地・ダイキンパーク内で入団会見を行った。
西武で２３年から３年連続１０勝をマーク。２５年は２４登板で１０勝５敗、防御率１・９２という好成績を残してメジャーへ挑戦することを決断した。米球界でも高い評価を受け、３年総額５４００万ドル（約８５億円）で契約合意。オプトアウト（契約破棄条項）がつき、出来高を含めると３年で最大６３００万ドル（約９９億円）という契約になった。背番号は「４５」。前日４日（同５日）にはヒューストンで行われたＮＦＬの試合を観戦して大型ビジョンで紹介され、大歓声を浴びていた。
今井はこの日の会見で３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場について問われると「今のところ、出る予定はないです」と出場しないことを明言した。その理由については「忙しいというだけ。とにかく１年目なので家族のこともある。優先順位というか、家族の安全も守らないといけない。そういうものを優先して今回は出る方向ではないという感じです」と説明した。