前田大然は週末のスコティッシュ・カップ準決勝で立ち上がりにゴールを決め、セルティックの決勝進出に貢献した。久しぶりの得点で、復調傾向が評価されている。一方で、旗手怜央は出場機会がなかった。リーグ戦でもここ２試合はベンチスタート。４月６日のダンディー戦はピッチに立っていない。前節セント・ミレン戦は後半73分からの出場だった。シーズン終盤を迎え、タイトルを競うなか、出場機会が限られているのは懸念材