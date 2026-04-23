11年前、友人ら4人で飲み歩き、熱燗やさまざまな酒を“ちゃんぽん”した末、路上で倒れてしまったという投稿主（photoACより「himawariin」さん撮影、イメージ画像）まいどなニュース

「11年前、看護師を名乗る女性にビンタされた」人探しがSNSで拡散

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 現在35歳の男性が、自身を11年前にビンタしてくれた女性を探していると投稿
  • 男性は急逝アルコール中毒で倒れており、その女性に救われたという
  • この経験が男性の人生を変え、現在はボランティア活動に励んでいるとのこと
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