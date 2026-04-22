上司を厳しく責め立てるなどのパワハラを繰り返したとして、大阪府吹田市は２０日、市民室主査の職員（４７）を減給１０分の１（３か月）の懲戒処分にした。発表によると、２０２０年１１月から市民総務室に所属していた職員は、２４年９月頃から、異動約半年の上司に対し、業務の進め方を巡り、大声で責め立てたり、机をたたいて威圧したりした。同１０月に公益内部通報で発覚した。パワハラは、職務上の地位や優位性を背景