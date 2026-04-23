眼帯がトレードマークの隻眼のラッパーで、タレントや映画監督、評論家など幅広く活動するダースレイダー（48）が23日までにXを更新。高市早苗首相のX投稿をめぐり、私見を述べた。高市氏は21日、Xでシェインバウム・メキシコ大統領と電話会談をしたことを報告。その文中に「私から」という3文字が4度繰り返されていた。ダースレイダーは当該投稿を引用した上で「私から、私から、私から。自己顕示欲を示す文章例としてとても良く