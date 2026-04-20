捕手が倒れこんでも三塁打…MLBの衝撃場面米大リーグで、打者のバットが捕手の頭部を直撃するアクシデントが発生した。日本でも審判や捕手にスイングしたバットが当たる事故が続いており、ファンからは「思い出し心配」「ちょっと危なすぎる」「とても防ぎきれない」と心配する声が上がっている。19日（日本時間20日）にヒューストンで行われたアストロズとカージナルスの試合でのこと。3回、アストロズのテイラー・トラメル外