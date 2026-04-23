四大陸選手権優勝の青木祐奈、新所属が決定フィギュアスケート女子で今年1月の四大陸選手権を制した青木祐奈が、新シーズンから日本建物管財の所属となる。22日の日本スケート連盟強化選手発表で明らかとなり、ファンからは歓喜の声が相次いだ。22日、日本スケート連盟は令和8年度の強化選手を発表。令和7年度は「強化選手B」だった青木は、最高ランクの「特別強化選手」に格上げされ、さらに「MFアカデミー」だった所属も「日