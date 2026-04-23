ここのところ、あけすけな発言とボディラインを強調した露出ぶりがたびたび話題になる元NHKアナウンサーの中川安奈。今度は“ヤバすぎる”恋愛エピソードを披露して、またも話題となっている。「中川さんのエピソードが飛び出したのは、タレントの鈴木紗理奈さんと中川さんがDJをつとめるポッドキャスト番組『修羅shushushu』の4月16日の放送回です。同番組はアラサー、アラフォー世代の女性の悩みに2人が答えるという内容で、こ