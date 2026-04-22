覚醒剤を使用した疑い。逮捕されたのは16歳の会社員でした。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む会社員の16歳の少年です。少年はことし4月中旬、県内や周辺地域で覚せい剤を使った疑いがもたれています。「少年が覚せい剤を使っているかもしれない」との情報提供を受けた警察が少年に職務質問したところ、急に泣き出したり怒鳴ったりとおかしな言動を確認しました。尿検査で覚せい剤の成分が検出されたというこ